Российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары

В июле 2025 года в России продали 249 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Эта модель стала самой популярной на рынке электрокаров за месяц. На втором месте оказался седан Evolute i-PRO (Россия) — 183 сделки. В июне он лидировал в рейтинге продаж новых электромобилей.

Второй месяц подряд самый популярный электрокар в стране — российская модель. На третьем месте среди электромобилей — кроссовер Zeekr 001 (Китай): в июле продали 180 таких машин. В топ-5 также вошли Avatr 11 (Китай) и Zeekr 7X, которые разошлись в количестве 77 и 54 штук соответственно.

Остальные модели, по сообщению агентства «Автостат», не достигли отметки в 50 новых электромобилей. В июле 2025 года продали 1 257 электрокаров. Это рекордный показатель за месяц в текущем году. Также в этом месяце продажи электромобилей выросли впервые за 13 месяцев.

Напомним, в Новосибирске сеть электрозаправок на август 2025 года состоит из 94 станций. За год прирост АЗС для электромобилей в городе составил 11%. При этом цена заряда в Новосибирске составляет 180 рублей на 100 км. То есть 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 рублей. Для сравнения, в Сочи заправка электромобиля обойдется в 20 рублей за 1 кВт/ч.

По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске было зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, почему новосибирцы предпочитают электрокарам обычные авто. В городе зарегистрировано более тысячи электромобилей.