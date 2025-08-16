Рекламодателям

Российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары

  • 16/08/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Отечественная модель второй месяц подряд лидирует по продажам электромобилей в России
На втором месте — электромобили китайских производителей

В июле 2025 года в России продали 249 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Эта модель стала самой популярной на рынке электрокаров за месяц. На втором месте оказался седан Evolute i-PRO (Россия) — 183 сделки. В июне он лидировал в рейтинге продаж новых электромобилей.

Второй месяц подряд самый популярный электрокар в стране — российская модель. На третьем месте среди электромобилей — кроссовер Zeekr 001 (Китай): в июле продали 180 таких машин. В топ-5 также вошли Avatr 11 (Китай) и Zeekr 7X, которые разошлись в количестве 77 и 54 штук соответственно.

Остальные модели, по сообщению агентства «Автостат», не достигли отметки в 50 новых электромобилей. В июле 2025 года продали 1 257 электрокаров. Это рекордный показатель за месяц в текущем году. Также в этом месяце продажи электромобилей выросли впервые за 13 месяцев.

Напомним, в Новосибирске сеть электрозаправок на август 2025 года состоит из 94 станций. За год прирост АЗС для электромобилей в городе составил 11%. При этом цена заряда в Новосибирске составляет 180 рублей на 100 км. То есть 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 рублей. Для сравнения, в Сочи заправка электромобиля обойдется в 20 рублей за 1 кВт/ч.

По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске было зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, почему новосибирцы предпочитают электрокарам обычные авто. В городе зарегистрировано более тысячи электромобилей.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

2 529

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В мэрии Новосибирска рассказали о перспективах программы реновации
16/08/25 14:00
Недвижимость
«Лучше уехать за город»: астрономы НГУ рассказали, где новосибирцы увидят метеорный поток Персеиды
16/08/25 12:00
Общество
В Новосибирске ждут новый виток роста цен на мясо
16/08/25 11:00
Агропром Бизнес Общество
Новосибирский ученый отправился на Камчатку изучать вулканы после землетрясения
16/08/25 10:00
Наука Общество
Российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары
16/08/25 9:00
С сентября водителей в Новосибирске будут проверять на алкоголь по-новому
15/08/25 18:30
Общество
Новосибирский бизнес хотят кредитовать под залог интеллектуальной собственности
15/08/25 18:00
Бизнес Власть Инновации
У новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт
15/08/25 17:30
Общество Право&Порядок
Бердск стал площадкой для развития волонтерского движения
15/08/25 17:10
Власть
«Мильон и мильярд»: новосибирские филологи высказались о новых вариантах произношения слов
15/08/25 17:00
Общество
Питерская компания скорректирует документацию очистных сооружений к ЛДС Арена
15/08/25 16:00
Бизнес
Улицу Ленина в Новосибирске в конце августа закроют для проезда машин
15/08/25 15:30
Общество
На выходных новосибирцев ждут грозы и короткие, но сильные дожди
15/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске время устранения повреждений теплосетей сократилось на 60%
15/08/25 14:45
Бизнес
ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки
15/08/25 13:31
Финансы
XII Российский форум биотехнологий OpenBio пройдёт в Новосибирской области
15/08/25 13:20
Технологии
В Новосибирской области назвали сроки сбора кедровых орехов и ягод
15/08/25 13:00
Общество
Законопроект о компенсациях за сбои в мобильном интернете представят в Госдуму
15/08/25 12:50
Власть
Новосибирцы смогли оградиться от миллионов спам-звонков благодаря системе защиты
15/08/25 12:13
Технологии
Новосибирские компании представят свои товары на китайском Дне влюбленных
15/08/25 12:00
Бизнес ВЭД ПроБизнес
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять