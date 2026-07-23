Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

После первого в истории региона объявления беспилотной опасности 6 июля жители Новосибирской области начали интересоваться возможностью компенсации ущерба от атак дронов. Журналист Infopro54 выяснил, готовы ли страховые компании компенсировать новосибирцам возможные имущественные утраты в результате ударов беспилотников.

— В Новосибирской области режим ЧС не вводили, поэтому формальных ограничений для заключения таких договоров у страховщиков пока нет. Хотя в большинстве центральных и южных регионах, где действует ЧС, а массированные атаки беспилотников фиксируются регулярно, пока приостановили страхование от этой угрозы. Что касается автомобилей, то страховать их конкретно от ударов БПЛА не нужно, так как этот риск, как правило, входит в базовую страховку, — рассказал специалист компании «РЕСО-гарантия».

В «Ингосстрахе» уточнили, что принимали заявки до 22 июля, но со следующего дня временно приостановили оформление полисов от ударов БПЛА. Ранее тарифы на эту услугу были сопоставимы со стандартным страхованием жилья.

В «Энергогаранте» сказали, что застраховать имущество от ударов БПЛА возможно, но от жителей Новосибирска пока таких запросов не поступало.

Добавим, что «Интерфакс» выяснил, что у 82% опрошенных страховщиков работают территориальные ограничения на эту услугу, а 65% используют отдельные лимиты по рискам, связанным с военной сферой. Чаще всего они находятся в диапазоне 1–2 млрд руб. Кроме того, у всех компаний минимальный уровень франшизы начинается от 1 млн руб.

Эксперты связывают возможный рост интереса к этому виду страхования с тревожными сигналами от официальных лиц. Так, экс-депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя заявила, что местные власти не имеют достаточных ресурсов для защиты от атак БПЛА. А в Министерстве внутренних дел Новосибирской области пояснили, что с начала года поступило 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах, 7 из них были признаны достоверными.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес может потерять до 50% своих товаров из-за атак БПЛА на Wildberries.