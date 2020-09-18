Россельхозбанк помог новосибирскому производителю чипсового картофеля обновить технику

Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское» (СХП «Ярковское»), работающее в Новосибирском районе Новосибирской области, по инвестиционной программе Россельхозбанка приобрело крупнейший за Уралом пункт для приемки и первичной обработки картофеля. Оборудование позволяет выпускать более качественную продукцию и соответствовать жестким требованиям компании PepsiCo, которая строит в регионе завод по производству чипсов и сухариков. В перспективе через такой пункт фермеры смогут сдавать свою продукцию.

СХП «Ярковское» — крупнейший производитель картофеля в регионе. Новое направление бизнеса – выращивание «чипсового» картофеля. Сельхозпредприятие заключило контракт с компанией PepsiCo на поставку продукции для приготовления чипсов под маркой Lay’s. Урожай 2021 года планируется поставить в хранилище на территории строящегося завода. В этом году в «Ярковском» создали экспериментальный участок площадью 42 га для разведения семенного фонда. После уборки урожая большую часть заложили на семена, еще порядка 2 га будет отправлено в качестве образцов на действующий завод по производству чипсов Lay’s в Кашире Московской области. Там сибирский картофель протестируют в процессе жарки.

— На следующий год мы планируем увеличить посевные площади под картофель с 638 га до 1 тыс. га. Из которых на 300-400 га будет посажен «чипсовый» картофель. Мы практически полностью механизировали уборку картофеля в короткие сроки. Оттачивая технологию, по уровню знаний догнали голландцев и немцев. Однако по уровню механизации мы еще пока отстаем, но я надеюсь, что при поддержке Россельхозбанка техническое отставание наверстаем достаточно быстро. Сейчас часть модернизации оборудования шло через инвестиционную программу Россельхозбанка, — прокомментировал директор СХП «Ярковское» Глеб Поповцев.

Пункт для приемки и первичной обработки картофеля будет введен в середине сентября. Он оснащен системой, которая оббивает грунт и сортирует продукцию по размеру, разделяя на четыре категории. Вместимость пункта превышает объем кузова «Камаза».

По словам Глеба Поповцева, система может быть использована и для приемки картофеля у фермеров при условии его соответствия жестким условиям, которые PepsiCo предъявляет к качеству сырья.

В настоящее время парк техники новосибирского предприятия насчитывает семь прицепных комбайнов и один самоходный, на гусеничном ходу. Последний — уникален для региона, поскольку оснащен автопилотом, может работать круглосуточно и практически при любых погодных условиях. Машина рассчитана на 500 га уборки картофеля за сезон, что составляет порядка 20 га в смену.

— Мы продолжаем активно развивать направление льготного кредитования, этот механизм хорошо зарекомендовал себя и востребован как у крупных предприятий, так и у организаций малого и среднего бизнеса. На 1 сентября уже выдано кредитов на сумму более 6,5 млрд рублей. Анализ целей показал, что кредитные средства направлялись в первую очередь, на строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов АПК, а также покупку сельхозтехники, — прокомментировал Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк является основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках постановления Правительства РФ №1528. Программа предоставила клиентам банка возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба банка