Студенты сделали аудиогид по основанному в 18 веке новосибирскому селу Федосиха

В селе Федосиха Коченёвского района завершилась студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России — за 11 дней разработали пеший аудиомаршрут по селу, основанному в 18 веке.

Теперь гости села и те, кто только планирует поездку, могут отправиться в путешествие продолжительностью около часа — аудиогид доступен в приложении IZI Travel. Студенты записали множество историй из жизни Федосихи.

— У нас было около восемнадцати встреч — жители села, школьный музей, администрация, частная экспозиция у жителя. Ездили в поле, фотографировали. В аудиогид можно вкладывать ссылки с фото и видеоматериалами. Ребята нафотографировали столько наличников! И очень интересно о них рассказали, объяснив, что каждый символ обозначает, — сообщила Infopro54 руководитель проекта «Усадьба «Русский двор»» Ирина Кошелева.

За время своего пребывания в Федосихе студенты помогали пожилым жителям села: накололи дрова, навели порядок во дворах. Еще встречались с подростками. И так получилось, что студенческая экспедиция своей активностью подзарядила всё село.

— Самое удивительное — отклик самих жителей. Школьники с учителями пошли на Поклонный крест, покрасили его, навели порядок, расчистили территорию. Администрация на следующий же день повесила светильники на стену, которую разрисовали ребята. На святом источнике, куда мы ходили с экспедицией, кто-то уже обустроил место, чтобы можно было спуститься и набрать воды. Мы наблюдаем такие вещи — все подтянулись. Ребятам это было очень приятно, они чувствуют значимость своей работы, — рассказала Ирина Кошелева.

Село в Коченёвском районе Новосибирской области уже несколько лет является точкой притяжения для путешественников. Туда ездят любители гастротуризма, размеренного сельского ритма жизни. Теперь это первое в регионе село, по которому есть аудиогид.

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