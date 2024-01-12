Врачи спасли 11-летнюю девочку с редкой врожденной гинекологической патологией

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) привезли ребенка в тяжелом состоянии. 11-летняя девочка жаловалась на сильные боли в области живота и ощущение вздутия, сообщил местный Минздрав.

Люберецкие хирурги в ходе обследования обнаружили у подростка две матки, в одной из которых шел был выявлен воспалительный процесс. Семья о такой патологии ранее не слышала.

По словам заведующего отделением детской хирургии Владимира Трунова, заполненная гноем матка теряет свою функцию, а также угрожает возникновением перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка.

После удаления воспаленного органа ребенок быстро поправился и был выписан на амбулаторное лечение.