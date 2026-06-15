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Бизнес Власть Город

Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

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На них будут распространяться те же требования, что и к НТО, которые находятся на муниципальных землях

С января 2026 года регионам даны полномочия принимать нормативные акты, о включении нестационарных торговых объектов (НТО), размещённых на земельных участках, находящихся в частной собственности, в схему НТО. Об этом на комиссии по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы горсовета сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

— Сейчас у нас отсутствуют механизмы для упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на землях, находящихся в частной собственности. Это ограничивает полномочия органов местного самоуправления по надлежащему контролю за размещением таких объектов, — добавил чиновник.

Он напомнил, что сейчас мэрия Новосибирска ведет работу с владельцами НТО, которые находятся на муниципальных землях, по приведению облика их к единому стандарту. 

— Включение в схему всех НТО позволит избежать преференций для предпринимателей, которые устанавливают НТО на частных землях без согласования с муниципалитетом, а следовательно, находятся в преимущественном положении, — заявил Александр Морозов.

Депутаты поинтересовались, есть ли у департамента информация о количестве таких объектов. По словам Морозова, на муниципальной земле сейчас находится порядка 2550 объектов, внесённых в схему размещения. Статистики по торговым объектам, которые находятся на придомовой и частной территории, нет ни у кого.

— Судя по статистике, через городскую комиссию по НТО проходит всего 10%-15% из заявившихся объектов. Можете дать прогноз, сколько НТО останется на частных землях после работы департамента с такими объектами? — спросил депутат Павел Горшков.

Александр Морозов заявил, что, по его мнению, включать в схему НТО необходимо все установленные объекты, а не только новые.

— Даже если количество таких объектов сравнимо с теми, которые расположены на муниципальных землях, то это потребует колоссальной работы комиссии и большого временного интервала. Если решение будет принято, то должен быть переходный период, когда собственник самостоятельно выходит на департамент с инициативой о включении объекта в схему. Это точно не на один – три месяца. То есть определённый переходный период обязательно должен быть, — считает чиновник.

После включения объекта в схему предприниматель будет обязан привести НТО в соответствие с требованиями о едином архитектурном облике. По словам Александра Морозова, уже сегодня требования к внешнему облику нестационарных торговых объектов распространяются на все НТО, вне зависимости от того, на чьей земле они расположены. Но весь вопрос упирается в контроль за исполнением этих требований.

— Например, мы с сотрудниками работали на 38 округе, где рассматривали возможность размещения муниципальной ярмарки на муниципальной земле. Буквально в трёх метрах на придомовой территории стоял объект совершенно не попадающий под постановление №2890. Площадь, занятая им под фрукты, была в четыре раза больше заявленной. После размещения на схеме, любому специалисту администрации будет понятно, какова реальная площадь объекта НТО, — резюмировал чиновник.

Напомним, в октябре 2025 года в Новосибирске была утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам. Бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей. 

Фото: Infopro54.

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Рубрики : Бизнес Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : НТО нестационарные торговые объекты киоски депутаты

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