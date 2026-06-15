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Новосибирцы жалуются на состояние дорог и ливневой канализации

Автор: Артем Рязанов

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Жители просят отремонтировать дороги, чиновники обещают разобраться, но не называют конкретные сроки

Жители Новосибирска в соцсетях массово сообщают о проблемах с дорогами и ливневой канализацией в разных районах города.

Особенно остро стоит вопрос отсутствия ливневок на улице Советской: по словам горожан, во время дождя участок от консерватории до собора Александра Невского превращается в «бурную реку». Аналогичные проблемы — на улице Бориса Богаткова (в районе «Золотой Нивы») и на других участках оживленных городских дорог.

Как сообщает Om1 Новосибирск, также жители указывают на некачественный ремонт и неубранные ямы — в частности, на улицах Федосеева, Станиславского и Немировича-Данченко, а также на Танковой в Калининском районе, где с мая не убирают гравий и отсев, а на пешеходном переходе отсутствует разметка. Кроме того, горожане недовольны состоянием остановочного павильона и ремонтом улицы Моторной.

Районные администрации пообещали провести ямочный ремонт летом и завершить уборку на улице Танковой на этой неделе. Департамент дорожно-благоустроительного комплекса планирует дать ответ по ряду адресов до 19 июня, но конкретных сроков устранения большинства проблем пока нет.

Ранее редакция сообщала о том, что схему ливневой канализации обновят в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : Ливневка жалобы

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Автор: Артем Рязанов

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Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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По его словам, это необходимо для наведения порядка в системе отвода дождевой и талой воды. Нужно связать строительство новых сетей с генеральным планом города и программами развития территорий. Новая схема позволит участвовать в федеральных программах и привлекать инвесторов.

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Официальный аккаунт «Российских железных дорог» (ОАО «РЖД») в ВКонтакте быстро ответил на вопрос.

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Семья из области разместила в паблике «АСТ-54» крик о помощи. Они приехали в деревню Пристань-Почта в Колыванском районе 5 января и планировали остаться на Рождество. Однако утром 8 января они не смогли уехать, так как дороги в деревне оказались завалены сугробами.

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