Новосибирцы жалуются на состояние дорог и ливневой канализации

Жители Новосибирска в соцсетях массово сообщают о проблемах с дорогами и ливневой канализацией в разных районах города.

Особенно остро стоит вопрос отсутствия ливневок на улице Советской: по словам горожан, во время дождя участок от консерватории до собора Александра Невского превращается в «бурную реку». Аналогичные проблемы — на улице Бориса Богаткова (в районе «Золотой Нивы») и на других участках оживленных городских дорог.

Как сообщает Om1 Новосибирск, также жители указывают на некачественный ремонт и неубранные ямы — в частности, на улицах Федосеева, Станиславского и Немировича-Данченко, а также на Танковой в Калининском районе, где с мая не убирают гравий и отсев, а на пешеходном переходе отсутствует разметка. Кроме того, горожане недовольны состоянием остановочного павильона и ремонтом улицы Моторной.

Районные администрации пообещали провести ямочный ремонт летом и завершить уборку на улице Танковой на этой неделе. Департамент дорожно-благоустроительного комплекса планирует дать ответ по ряду адресов до 19 июня, но конкретных сроков устранения большинства проблем пока нет.

Ранее редакция сообщала о том, что схему ливневой канализации обновят в Новосибирске.