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Бизнес Общество

Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

Автор: Юлия Данилова

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Это третий продуктовый проект красноярских предпринимателей, который они тиражируют в разных городах России

Владельцы красноярской сети «Светофор» разворачивают в России новую продуктовую сеть «Золотой ключик». Об этом сообщил сайт Shopper’s.  По данным издания, речь идет о дискаунтерах. Под новую сеть компания ищет помещения площадью 350-450 кв. м на первых этажах зданий. «Золотой ключик» развивает ГК «Торгсервис», которая также занимается сетями «Светофор» и «Маяк». Подбор персонала ведет фирма «Восторг 76», которая принадлежит владельцу некоторых юрлиц «Торгсервиса» — компании «Инвест стандарт».

По данным Роспатента, в 2025 году заявки на товарный знак «Золотой ключик» подала компания «Красритейл» (основные владельцы — бенефициары «Торгсервиса» Валентина и Андрей Шнайдеры).

В Красноярском крае первые точки заработали в конце мая, в начале июня они появились в Нижнем Новгороде. В планах сети — открытие в Москве.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 3 супермаркета «Золотой ключик» (первые фото датированы еще апрелем 2026 года) и один продуктовый магазин с таким же названием, 10 супермаркетов «Светофор» и пять гипермаркетов «Маяк».

Напомним, в Новосибирске в 2025 году зарегистрировали существенные изменения в поведении потребителей.  Исследования показали рост популярности магазинов низких цен, так называемых хард-дискаунтеров. Еще лет пять назад эти торговые точки многими воспринимались как «магазины для бедных». Сейчас их все чаще выбирают люди с доходами выше среднего.

По состоянию на октябрь 2025 года в России действовали 14 сетей хард-дискаунтеров. В Новосибирской области были представлены шесть из них.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов. 100-граммовые плитки становятся все более редкими. 

Фото 2ГИС, автор фото: подписчик сервиса с ником «Общественный вредитель».

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : дискаунтер

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Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

С января 2026 года регионам даны полномочия принимать нормативные акты, о включении нестационарных торговых объектов (НТО), размещённых на земельных участках, находящихся в частной собственности, в схему НТО. Об этом на комиссии по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы горсовета сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

— Сейчас у нас отсутствуют механизмы для упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на землях, находящихся в частной собственности. Это ограничивает полномочия органов местного самоуправления по надлежащему контролю за размещением таких объектов, — добавил чиновник.

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Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления об ограничении движения транспорта в период подготовки и празднования Дня города в 2026 году. Документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту, с 23 июня по 1 июля центральная улица Ленина будет полностью закрыта для автомобилей, автобусов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Движение перекроют на участке от площади Ленина до улицы Советской.

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Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска хочет пойти на СВО

Автор: Артем Рязанов

Один из подозреваемых по делу об убийстве заместителя мэра Новосибирска, застреленного в собственном автомобиле в 2001 году, Сергей Камарницкий, планирует подписать контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Его защитник подал прошение о выделении дела в отдельное производство, о чем сообщил судья Юрий Саморуков во время заседания.

— У нас от адвоката Камарницкого Сергея Ивановича поступило ходатайство о выделении в отдельное производство по уголовному делу в отношении Камарницкого, поскольку Камарницкий изъявил желание заключить контракт, — сказал судья.

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«Снять возможное беспокойство»: о запасах и ценах на топливо в Новосибирской области расскажет Минпромторг

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение региональному министерству промышленности подготовить доклад о мониторинге цен и запасов топлива.

Это указание было адресовано и. о. министра Денису Рягузову во время оперативного совещания в правительстве области.

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Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

Автор: Юлия Данилова

За 2023 – 2024 годы мэрия Новосибирска организовала 10 аукционов по комплексному развитию территорий. По итогам их проведения в городской бюджет поступило 5,3 млн рублей. Это в 10 раз больше начальной цены, констатировала аудитор Контрольно-счётной палаты города Ивина Нетисова.

— Договорами предусмотрено строительство объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Строительство детского сада на 180 мест предусмотрено только в границах территории Игарская- Фадеева, — констатировала аудитор.

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Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

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В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

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Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

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