Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

Владельцы красноярской сети «Светофор» разворачивают в России новую продуктовую сеть «Золотой ключик». Об этом сообщил сайт Shopper’s. По данным издания, речь идет о дискаунтерах. Под новую сеть компания ищет помещения площадью 350-450 кв. м на первых этажах зданий. «Золотой ключик» развивает ГК «Торгсервис», которая также занимается сетями «Светофор» и «Маяк». Подбор персонала ведет фирма «Восторг 76», которая принадлежит владельцу некоторых юрлиц «Торгсервиса» — компании «Инвест стандарт».

По данным Роспатента, в 2025 году заявки на товарный знак «Золотой ключик» подала компания «Красритейл» (основные владельцы — бенефициары «Торгсервиса» Валентина и Андрей Шнайдеры).

В Красноярском крае первые точки заработали в конце мая, в начале июня они появились в Нижнем Новгороде. В планах сети — открытие в Москве.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 3 супермаркета «Золотой ключик» (первые фото датированы еще апрелем 2026 года) и один продуктовый магазин с таким же названием, 10 супермаркетов «Светофор» и пять гипермаркетов «Маяк».

Напомним, в Новосибирске в 2025 году зарегистрировали существенные изменения в поведении потребителей. Исследования показали рост популярности магазинов низких цен, так называемых хард-дискаунтеров. Еще лет пять назад эти торговые точки многими воспринимались как «магазины для бедных». Сейчас их все чаще выбирают люди с доходами выше среднего.

По состоянию на октябрь 2025 года в России действовали 14 сетей хард-дискаунтеров. В Новосибирской области были представлены шесть из них.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов. 100-граммовые плитки становятся все более редкими.