Новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам

  • 14/11/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам
Бизнес уходит с рынка из-за излишне «закрученных гаек» и бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей

Предприниматели пожаловались на излишне строгие требования, регламентирующие внешний вид и техническое оснащение НТО, новосибирскому бизнес-омбудсмену.

— Например, правила предписывают использование исключительно оттенков серого цвета RAL, но эта краска выгорает, а ее производственные партии могут отличаться по оттенкам. Аналогичные проблемы возникают с минимально допустимой площадью остекления, материалами крыш, высотой фриза и обязательным использованием стеклянных дверей, — сообщил на встрече с бизнесом заместитель председателя бюджетного комитета регионального парламента Андрей Любавский.

По мнению участников рынка, такие требования делают ведение бизнеса, связанного с НТО, крайне затруднительным и затратным. Андрей Любавский добавил, что большинство действующих киосков частично не подходят под технические параметры. При этом даже незначительные отклонения от требований влекут за собой дорогостоящую замену конструкций, в противном случае находятся под угрозой демонтажа объекта.

— За последние 9 лет количество киосков в городе сократилось на 2000. При этом исчезли почти 8500 рабочих мест. Бюджет региона ежегодно теряет около 383 млн рублей из-за сокращения налогов и платежей за пользование землей, —констатировал и.о. уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панферов.

Он напомнил, что с 2026 года прекращается действие моратория на снос нестационарных объектов, которые не соответствуют прописанным к облику НТО требованиям.

Участники рынка предложили смягчить действующие нормы: расширить выбор используемой цветовой гаммы, разрешить альтернативные варианты покрытия фасадов и упростить технические условия эксплуатации. Кроме того, предприниматели настаивают на учете мнения местных жителей и предпринимательских сообществ при принятии решений относительно внешнего вида НТО.

Еще одна серьезная проблема для бизнеса — ошибки при снятии земельных участков с кадастрового учета, препятствующие продлению договоров на размещение НТО, а также согласование договоров с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.

Андрей Панферов также обратил внимание на новые требования, внесенные горсоветом в Положение о нестационарных торговых объектах.

— В частности, речь идет об обязанности предпринимателей обеспечивать освещение прилегающей территории, а также заниматься благоустройством в радиусе 3 метров. Это выходит за границы договорного участка, что влечет дополнительные затраты и необходимость согласований. Вопросы также вызывает обязанность по маркировке фасада. На наш взгляд, эти требования избыточны и требуют необоснованных расходов от бизнеса, — подчеркнул Панферов.

В итоге бизнес-омбудсмен обратился в мэрию Новосибирска и к депутатам горсовета с просьбой скорректировать условия содержания нестационарных объектов для предпринимателей.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области в 2022–2025 годах. Он был введен как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию. В 2024-м снова была проведена пролонгация.

На октябрь 2025-го, по данным мэрии, в городе размещены 2485 НТО. Речь идет о торговых павильонах и киосках; местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами; вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. При этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов уже предупредил, что после завершения НТО количество киосков в городе еще сократится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов. Всего в списке 2486 участков.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : НТО нестационарные торговые объекты бизнес-омбудсмен


Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
