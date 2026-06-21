Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов

С 22 июня 2026 года Вьетнам вводит предварительное заполнение электронной карты прибытия для всех иностранных туристов. Нововведение касается пассажиров, прилетающих через любые международные аэропорты страны, включая популярный у новосибирцев Нячанг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее электронная декларация Pre-Arrival Information (PAI) требовалась только для прибывающих через аэропорты Хошимина и Фукуока. Теперь же правило распространяется на все воздушные гавани Вьетнама.

Заполнить анкету необходимо на официальном портале Миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Форма доступна на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме.

После успешного заполнения система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. QR-код можно сохранить на смартфоне или распечатать.

В АТОР добавили, что требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.

— Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров, которые не пересекают границу, и владельцев дипломатических и служебных паспортов, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июля 2026 года во Вьетнаме вступают в силу новые правила санитарного контроля на границе. Они предусматривают обязательную подачу медицинской декларации для всех въезжающих, выезжающих и транзитных пассажиров в течение 7 дней до поездки. Однако конкретный перечень лиц, которые будут подлежать непосредственно санитарно-карантинному контролю, определит Министерство здравоохранения Вьетнама в зависимости от эпидемиологической ситуации и риска завоза инфекций.

Стоит отметить, что Вьетнам в 2025 году вошел в ТОП-5 направлений для отдыха среди жителей Новосибирска, заменив в рейтинге Абхазию. По данным поисковика туров «Турвизор», страна уступает по популярности только Таиланду, Турции, ОАЭ и внутренним российским курортам.

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