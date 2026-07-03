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Общество

«Выжженная земля вместо зелени»: в Новосибирске на улице Кирова вырубили десятки деревьев

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На снос старых насаждений тратятся миллионы рублей

В Новосибирске продолжается массовый снос взрослых деревьев. В июне вырубку провели на улице Кирова — на участке от пересечения с улицей Добролюбова до улицы Гурьевской по обеим сторонам. Сейчас там убирают оставшиеся пни.

На чётной стороне улицы, рядом со старым корпусом института связи (СибГУТИ), не осталось ни одного дерева. На нечётной стороне вырубка велась вдоль здания Аффинажного завода. Теперь этот участок выглядит полностью лишённым зелени. Местные жители этим возмущены.

— Улицу Кирова планомерно лишают деревьев. Мотивируют тем, что они старые и аварийные. Если раньше участок от Сакко и Ванцетти до Восхода был зелёным, то сейчас там почти нет деревьев — остались только столбы, провода и рекламные конструкции. Почему-то реклама ничему не мешает, а деревья мешают. Вместо вырубленных новые не сажают, остаются только участочки пустой земли, окруженные асфальтом. Как могилы деревьев выглядят. В том месте, где сейчас вырубили тополя нет жилых домов, но люди там ходят, и это всегда были тенистые участки. Сейчас, в жару, там просто выжженная земля вместо зелени, асфальт, пекло, духота невыносимая, ходить некомфортно. Я звонила в отдел озеленения, спросила, будут ли там что-то сажать, — мне ничего определённого не ответили, — рассказала Infopro54 жительница Октябрьского района Татьяна.

 

Опасения жителей о том, что вместо многих вырубленных деревьев новые не появятся, кажутся вполне обоснованными. На городских улицах действительно можно увидеть места, где раньше в окружении асфальта росли деревья.

Пустое место

После сноса старых деревьев новые там действительно не высаживают. Биологи говорят, что в кольце асфальта у дерева практически нет шансов выжить.

— Если для дерева оставляют крошечный клочок земли, а вокруг асфальт или плитка, такое дерево гибнет. Таким деревьям недостаточно влаги, недостаточно кислорода, недостаточно воздуха в почве. Слишком мала площадь питания. Либо этого не допускать при строительстве, благоустройстве, либо удалять. Если же говорить именно о сносе тополей, важно помнить, что они предполагались как временная мера озеленения, когда деревьев вообще не было. Тополя относятся к быстрорастущим деревьям. Их стригли, чтобы держать в определённых размерах. Если они превышают допустимые размеры, начинают создавать проблемы: цепляют провода, корни достигают коммуникаций, — сказал в беседе с Infopro54 биолог, руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрий Овчинников.

Шансы вырастить новые деревья на тех участках, где сохранились газоны и полноценные земляные полосы, биологи оценивают выше, но тоже скептически.

— Полоса земли лучше, чем клочок земли, — шансы посадить и вырастить дерево есть. В зависимости от того, какого размера это дерево и будет ли за ним уход. Но если ухода нет — ничего хорошего не будет. Когда проводятся такие работы, нужно приглашать специалистов в области агрономии, дендрологии и потом принимать решения, — говорит Юрий Овчинников.

В качестве примера не самых успешных решений можно привести улицу Добролюбова. Здесь в 2025 году тоже вырубили деревья. Участок какое-то время стоял «голым», а потом там высадили молодые ели.

Посадки на улице Добролюбова

Как видно на фотографии, сделанной 2 июля, часть деревьев уже погибла, некоторые выглядят так, что можно предположить их скорую гибель. Такие примеры становятся аргументами тех, кто говорит о сокращении числа зелёных насаждений в городе и деградации зелёных зон.

В мае текущего года  МКУ «Октябрьское» провело закупку на 2,27 миллиона рублей на выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев на территории Октябрьского района. Сопоставимые суммы выделяют на снос деревьев и в других районах города.

Ранее редакция рассказывала, грозит ли Новосибирску массовая вырубка ясенелистных кленов, которые теперь считаются вредными растениями.

Фотографии Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : улица Кирова тополя озеленение Новосибирска вырубка деревьев в Новосибирске

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