Инвазивный, но для города полезный: мэрия заявила, что массовой вырубки ясенелистных клёнов в Новосибирске не будет

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 дала подробные разъяснения о судьбе ясенелистных клёнов, которые, по оценкам биологов, составляют до 80% городского озеленения. Данный вид отнесли к инвазивным и указали вырубать по всей стране. Но, как выясняется, есть нюансы. Они, похоже, отменяют массовую вырубку, которая грозила бы городу облысением.

Напомним суть вопроса. 1 марта 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который предписывает повсеместно бороться с растениями-«пришельцами», признанными инвазивными, в том числе с ясенелистным клёном, которого очень много в новосибирских дворах, парках, скверах. Ясенелистный клён был завезён из Северной Америки. Выявлять и уничтожать инвазивные растения должны владельцы земельных участков и лица, использующие земли на основании публичного сервитута. Собственно, угрозу таких растений видят в том, что они быстро распространяются и вытесняют аборигенные растения.

Указанную выше оценку в 80% приводили общественники, которые опасались, что выполнение требований закона приведёт к массовым вырубкам в городе и, как следствие, экологической катастрофе. Представить себе, что все клёны стремительно заменят на неинвазивные и более благородные виды деревьев, никто из жителей Новосибирска не может, а вот что клёны начнут искоренять — с лёгкостью представили многие. Но, согласно разъяснениям мэрии, на сегодняшний день угрозы тотальной вырубки клёнов нет.

— В Сибири перечень инвазивных видов включает 58 видов согласно «Чёрной книге флоры Сибири». Среди них особо опасен для экосистем клён ясенелистный (Acer negundo). Это растение включено в список Рослесхоза как опасное для лесов, и его распространение требует контроля в лесных районах, включая сибирские. Зелёные насаждения, сформированные клёном ясенелистным, входящие в состав зелёного фонда города Новосибирска, выполняют экологические и санитарно-гигиенические функции (защита от водной и ветровой эрозии почв, шума, загрязнения воздуха). Вместе с тем клён ясенелистный как инвазивный вид может быть нежелательным в составе подлеска городских лесов; также нежелательно его присутствие в парковых насаждениях, так как это приводит к угнетению ценных пород деревьев и кустарников. В старых парках и скверах города Новосибирска работу с клёном ведут не по принципу тотального удаления, а по принципу управления — проводят санитарную обрезку, формируют кроны, устраняют загущенность, — сообщили Infopro54 в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Признание экологической и санитарно-гигиенической ценности клёнов для города не служит для них охранной грамотой. Вырубать их всё-таки будут, но не везде. Что может стать причиной решения о рубке клёнов, в том числе вполне здоровых, в мэрии тоже сообщили.

— В городских зелёных насаждениях подход дифференцирован. Клён ясенелистный убирают только в случаях, когда он создаёт угрозу падения, загущает посадки и подавляет рост ценных видов деревьев и кустарников (например, хвойных), стихийно заселяется на территориях с недостаточным уходом. В последних двух случаях клён ясенелистный, находящийся в неаварийном состоянии и подлежащий сносу согласно правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городе Новосибирске и регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зелёных насаждений, осуществляется с оплатой восстановительной стоимости зелёных насаждений в бюджет города Новосибирска, — пояснили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Новые посадки ясенелистного клёна в городской черте тоже возможны. Он включён в группу ограниченного ассортимента: его можно использовать в городе, но запрещено высаживать в зонах, граничащих с природными территориями.

