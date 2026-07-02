Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Новосибирску советуют встраивать самокаты в мультимодальные транспортные цепочки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Инфраструктуру для СИМ нужно создавать около пересадочных узлов и кампусов вузов

В Новосибирске значительная доля спроса на средства индивидуальной мобильности приходится на сравнительно небольшое число связей — например, между общежитиями, вузами, жилыми районами и центром города. Об этом сообщили аналитики Центра исследований «Умного города» и Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

— Новосибирск относится к группе городов с полицентричной моделью использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Здесь самокаты встроены прежде всего во внутрирайонную мобильность и используются как дополнение к наземному общественному транспорту, — констатировали эксперты.

Самокаты в Новосибирске используются прежде всего на коротких дистанциях и помогают компенсировать неудобства отдельных маршрутов наземного транспорта

Наиболее востребованная локация для СИМ — образовательный кластер вокруг Новосибирского государственного технического университета.

Пик спроса на СИМ в городе приходится на июнь-август. В сентябре количество поездок начинает заметно снижаться (с сентября по октябрь оно сокращается на 77%).

По мнению исследователей НИУ ВШЭ, дальнейшее развитие микромобильности в Новосибирске связано с интеграцией СИМ в мультимодальные транспортные цепочки (то есть цепочки, в которых задействованы несколько видов транспорта), развитием инфраструктуры возле пересадочных узлов и университетских кампусов (С учетом дефицита бензина в регионе эти рекомендации приобретают особую актуальность. — Ред.), а также использованием данных о мобильности при планировании городской среды.

Исследователи полагают, что наиболее перспективное направление для Новосибирска — развитие инфраструктуры в районах с устойчивым повседневным спросом: прежде всего возле образовательных центров, жилых массивов и крупных транспортных узлов.

Напомним, в этом году в Новосибирске изменились правила работы для операторов кикшеринга, а также аренды самокатов. Однако, по словам депутатов регионального парламента, эти правила не соблюдают ни операторы, ни арендаторы.

Ранее редакция сообщала о том, что нескольким тысячам новосибирцев заблокировали доступ к аренде самокатов. Они не прошли возрастной контроль, разрешающий использовать СИМ. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Аренда самоката

78
0
0
Предыдущая статья
Офтальмолог предупредил голубоглазых о риске ожога сетчатки на солнце

Первый пляж Новосибирской области получит аттестацию в августе

Автор: Юлия Данилова

На начало июля только один пляж Новосибирской области подготовил документы и находится на финальном этапе аттестации. Об этом редакции Infopro54 сообщила аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь.

— Только МКУ «Единая служба обеспечения жизни деятельности населения» Тогучина готовится к включению в реестр Росаккредитации городского пляжа парка отдыха «Любимый город». Документы уже в работе, в конце июля мы выезжаем на финальную проверку. Думаю, что в августе пляж будет аттестован, — отметила собеседница редакции.

Читать полностью

Ли Тань: Цифровую трансформацию бизнеса я считаю марафоном, а не забегом на короткую дистанцию

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел «Альфа-Саммит» — флагманское деловое событие «Альфа-Банка», собравшее более 600 представителей среднего и крупного бизнеса из реального, технологического, финансового и других секторов экономики, а также свыше 30 спикеров. Среди ключевых тем обсуждения были цифровизация бизнеса, киберустойчивость компаний, ситуация на рынке труда, инструменты финансирования для бизнеса, рынок проектного финансирования.

— В Новосибирской области очень редкое сочетание: сильная промышленная база, развитое предпринимательство, университеты и высокий уровень цифровых компетенций. Именно такие регионы становятся точками роста экономики. Повестка «Альфа-Саммита» — это карта вызовов сегодняшнего дня, — отметил, открывая саммит, первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Воейков.

Читать полностью

В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Читать полностью

В детском саду под Новосибирском проходит проверка на инфекцию

Автор: Артем Рязанов

В детском саду города Обь проводится проверка после сообщений о заболевании детей, которые появились в соцсетях и СМИ. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как появилась информация о возможных случаях энтеровирусной инфекции в дошкольном учреждении.

Специалисты ведомства проводят комплексную проверку детского сада. Они оценивают организацию питания, проверяют систему водоснабжения, контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и анализируют условия пребывания детей.

Читать полностью

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

В конце июня помощник президента России Владимир Мединский поднял тему объединения ЕГЭ по истории и обществознанию. Предложенное им соотношение «8 к 2» в пользу истории вызвало бурную реакцию в педагогическом сообществе. Канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина рассказала, почему реформа ЕГЭ не приведет к увольнениям учителей и даст абитуриентам более прочную базу.

— Идея объединить ЕГЭ по истории и обществознанию в пропорции 8:2 в пользу истории не нова. Владимир Мединский возвращается к ней уже несколько лет, и то, что она снова прозвучала, говорит скорее о накопленной практике, чем о спонтанном решении. История как предмет требует системного, хронологически выстроенного знания, и усиление этой составляющей в экзамене — это способ дать выпускнику более цельную и глубокую картину прошлого своей страны. Обществознание при этом не исчезает и не обесценивается — оно встраивается в общую канву, дополняя исторический контекст пониманием права, экономики, социальных процессов. Речь идёт не о конкуренции предметов, а об их естественном сближении: без знания истории трудно по-настоящему осмысленно говорить об обществе, и наоборот.

Читать полностью

Сибирякам увеличат выплаты до конца июля при подписании военного контракта

В Новосибирской области расширены возможности для контрактной службы в зоне проведения специальной военной операции. Срок заключения контрактов с Министерством обороны РФ продлен на один месяц, до 31 июля 2026 года. Для жителей региона, заключивших контракт до указанной даты, предусмотрена единовременная выплата в размере до 2,9 миллиона рублей, которую они получат сразу после поступления на службу. Ежемесячное денежное содержание составит 224 тысячи рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко отметил, что власти региона продолжают наращивать меры поддержки военнослужащих и их семей, уделяя особое внимание социальным гарантиям и адресной помощи. Он также подчеркнул важность службы в именных батальонах, где бойцы могут служить со знакомыми, что способствует повышению боевого духа. В связи с изменением тактики ведения боевых действий и возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Новосибирской области созданы условия для подготовки операторов БПЛА.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Новосибирску советуют встраивать самокаты в мультимодальные транспортные цепочки

Бизнес Власть Общество

Первый пляж Новосибирской области получит аттестацию в августе

Бизнес Технологии

Ли Тань: Цифровую трансформацию бизнеса я считаю марафоном, а не забегом на короткую дистанцию

Власть Недвижимость Общество

В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

Общество

В детском саду под Новосибирском проходит проверка на инфекцию

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть

Сибирякам увеличат выплаты до конца июля при подписании военного контракта

Общество

В Новосибирске начался ремонт фасада спортивного клуба «Динамо»

Власть Недвижимость Общество

Жители Искитима потеряли возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке

Общество

В Новосибирске на неделю перекроют улицу Ленина из‑за форума «Дикоросы»

Бизнес

Клуб Директоров: участники и эксперты обсудили причины неэффективных продаж

Авто Общество

Сергей Лацких дал прогноз ситуации на топливном рынке в Новосибирской области

Общество

«Почувствуйте атмосферу»: новосибирским абитуриентам рекомендовали лично приходить в приемную комиссию вуза

Телекоммуникации

600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

Власть

Новосибирская область: Андрей Травников возглавил список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму

Право&Порядок

Плату за вывоз мусора пересчитали 20 тысячам новосибирцев

Авто Бизнес Власть Общество

Андрей Травников: ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется

Бизнес Недвижимость

Приставы изъяли имущество новосибирского «Сибсельмаша» у покупателей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности