Новосибирску советуют встраивать самокаты в мультимодальные транспортные цепочки

В Новосибирске значительная доля спроса на средства индивидуальной мобильности приходится на сравнительно небольшое число связей — например, между общежитиями, вузами, жилыми районами и центром города. Об этом сообщили аналитики Центра исследований «Умного города» и Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

— Новосибирск относится к группе городов с полицентричной моделью использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Здесь самокаты встроены прежде всего во внутрирайонную мобильность и используются как дополнение к наземному общественному транспорту, — констатировали эксперты.

Самокаты в Новосибирске используются прежде всего на коротких дистанциях и помогают компенсировать неудобства отдельных маршрутов наземного транспорта

Наиболее востребованная локация для СИМ — образовательный кластер вокруг Новосибирского государственного технического университета.

Пик спроса на СИМ в городе приходится на июнь-август. В сентябре количество поездок начинает заметно снижаться (с сентября по октябрь оно сокращается на 77%).

По мнению исследователей НИУ ВШЭ, дальнейшее развитие микромобильности в Новосибирске связано с интеграцией СИМ в мультимодальные транспортные цепочки (то есть цепочки, в которых задействованы несколько видов транспорта), развитием инфраструктуры возле пересадочных узлов и университетских кампусов (С учетом дефицита бензина в регионе эти рекомендации приобретают особую актуальность. — Ред.), а также использованием данных о мобильности при планировании городской среды.

Исследователи полагают, что наиболее перспективное направление для Новосибирска — развитие инфраструктуры в районах с устойчивым повседневным спросом: прежде всего возле образовательных центров, жилых массивов и крупных транспортных узлов.

Напомним, в этом году в Новосибирске изменились правила работы для операторов кикшеринга, а также аренды самокатов. Однако, по словам депутатов регионального парламента, эти правила не соблюдают ни операторы, ни арендаторы.

Ранее редакция сообщала о том, что нескольким тысячам новосибирцев заблокировали доступ к аренде самокатов. Они не прошли возрастной контроль, разрешающий использовать СИМ.