Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Юрист Елена Попова сообщила о правах новосибирских работников в условиях повышенной температуры в офисе. По её словам, сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей, если температура воздуха превышает установленные нормы.

Как сообщает Горсайт, допустимая температура для офисных работников с сидячей работой составляет 28 градусов. При превышении этого показателя сотрудник имеет право приостановить работу.

Порядок действий при обнаружении жары:

Письменно уведомить руководство Зафиксировать показания термометра Привлечь свидетелей из числа коллег

Важно помнить, что до получения ответа от работодателя сотрудник не должен покидать рабочее место. В противном случае это может быть расценено как прогул.

Причина такого решения — возможное негативное влияние высокой температуры на здоровье работников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня.