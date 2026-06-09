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Общество

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Автор: Артем Рязанов

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Для офисных работников с сидячим образом жизни допустима температура до 28 градусов

Юрист Елена Попова сообщила о правах новосибирских работников в условиях повышенной температуры в офисе. По её словам, сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей, если температура воздуха превышает установленные нормы.

Как сообщает Горсайт, допустимая температура для офисных работников с сидячей работой составляет 28 градусов. При превышении этого показателя сотрудник имеет право приостановить работу.

Порядок действий при обнаружении жары:

  1. Письменно уведомить руководство
  2. Зафиксировать показания термометра
  3. Привлечь свидетелей из числа коллег

Важно помнить, что до получения ответа от работодателя сотрудник не должен покидать рабочее место. В противном случае это может быть расценено как прогул.

Причина такого решения — возможное негативное влияние высокой температуры на здоровье работников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области аномальная жара продлится до 11 июня.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : работа погода офис аномальная жара

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Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске сложилась одна из самых конкурентных ситуаций на рынке труда для поваров, пекарей и кондитеров. За них конкурируют не только местные рестораны, отели, общепит и кейтеринг, но и розничная торговля. Дефицит кадров в этой сфере ощущается особенно остро, поскольку спрос на готовую еду в городе растет, а число квалифицированных работников не поспевает за потребностями бизнеса. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По итогам пяти месяцев 2026 года в округе появилось 11,8 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Новосибирская область заняла второе место по количеству таких предложений, уступив только Красноярскому краю. На долю региона пришлось 18% всех профильных вакансий в Сибири. Для сравнения: у лидирующего Красноярского края — 21%, у Иркутской области — 16%. В Омской области и Алтайском крае сосредоточено по 12%, в Кемеровской области — 9%, в Томской — 8%.

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Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Автор: Артем Рязанов

Администрация Новосибирска подписала соглашение с компанией «Статус. СЗ», которая входит в группу «Первый строительный фонд», о комплексном развитии территории. Застройщик планирует построить жилой дом в микрорайоне Горский, рядом с котлованом, носящим то же название. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В постановлении указано, что площадь участка для застройки составляет 12 325 квадратных метров. Инвестору разрешено построить на нём жилой дом площадью 44 000 квадратных метров, из которых 30 810 квадратных метров — жилые.

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Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

9 июня 2026 года в Новосибирск доставят Кубок Харламова. Этот трофей Молодежной хоккейной лиги завоевал Степан Сафонов, который является воспитанником новосибирского хоккея и играет за ярославский «Локо». Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.

Традиционно каждый хоккеист, завоевавший Кубок Харламова, может привезти этот трофей в свой родной город. С 10:00 до 15:00 Кубок будет выставлен для всеобщего обозрения по адресу: улица Галущака, 2А. Здесь же состоится автограф-сессия с участием Сафонова.

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Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

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«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

8 июня выпускники новосибирских школ писали ЕГЭ по профильной и базовой математике. Традиционно были опасения по поводу «профиля»: этот экзамен считается сложным. Но на деле все оказалось не очень страшно. По крайней мере, выпускники, с которыми поговорил Infopro54, большой сложности в заданиях не увидели.

ЕГЭ по базовой математике обязателен для всех. В нем есть задания разного уровня сложности. И школьники благодаря году решения пробников хорошо знают, что им дается тяжелее всего, где они могут набрать свой максимум баллов, а за что даже браться не стоит. У каждого, как правило, есть своя стратегия на случай, когда какие-то задания окажутся неподъемными.

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История (не) для галочки: нужен ли в России обязательный экзамен по истории после 9 класса

Одной из самых обсуждаемых новостей последнего времени в сфере образования стало введение с 2028 года обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах. Эта новация, как обычно, встретила неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе, представители которого отмечают как плюсы, так и минусы этого предложения Рособрнадзора. И того, и другого здесь действительно хватает, но, как представляется, особенно детального обсуждения заслуживает не только и даже не столько сам по себе новый экзамен, сколько общее состояние исторического образования в России.

К слову, реформы правительства в данной сфере отнюдь не ограничиваются новым экзаменом. Речь идёт о целом плане: министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Её главной задачей заявлено воспитание патриотизма и чувства сопричастности с историей и культурой Отечества, а среди основных направлений — подготовка учебных материалов, повышение квалификации учителей, создание исторических кружков и клубов, проведение научных конференций, запуск информационной платформы по историческому просвещению.

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