При формальном сохранении власти он столкнулся с жесткими конституционными ограничениями, которые связывают ему руки как во внутренней, так и во внешней политике.

Победа с ограничениями: как Пашинян сохранил власть, но не получил карт-бланш

Партия «Гражданский договор» во главе с действующим премьер-министром Николом Пашиняном одержала победу на парламентских выборах в Армении, набрав 49,81% голосов избирателей при явке 58,97%. Этого результата оказалось достаточно для того, чтобы единолично сформировать правительство. Благодаря механизму добавления мандатов для национальных меньшинств, правящая сила получит 61 кресло из 105 в новом парламенте.

Однако ключевой особенностью этого голосования стало то, что «Гражданский договор» не сумел завоевать конституционного большинства (квалифицированного большинства в ⅔ голосов), которое открывало бы путь к фундаментальным изменениям в законодательстве и государственном устройстве. Поражение партии Пашиняна на выборах, о котором заявляли некоторые эксперты, не наступило, но его реальные возможности оказались серьезно урезаны.

Конституционный тупик: почему Пашинян не может менять законы и внешнеполитический курс

Проблема для премьер-министра кроется в арифметике. Для принятия ряда важнейших решений требуется не простое, а квалифицированное большинство, которого у его партии нет. Так, для назначения судей Конституционного суда, Генерального прокурора и других высших должностных лиц необходимо 63 голоса (три пятых от 105). Аналогичный порог в 63 голоса установлен и для внесения изменений в конституционные законы. Для инициирования референдума о принятии принципиально новой Конституции, что могло бы стать основой для кардинальной смены курса, необходимо уже 70 голосов — две трети парламента. В отсутствие коалиции с политическими оппонентами, правящая сила оказывается заблокирована в этих ключевых вопросах.

Такая же ситуация складывается и вокруг внешнеполитического курса. Для кардинальной смены интеграционного вектора — например, вступления в Евросоюз и выхода из ЕАЭС — необходимо решение народа, вынесенное на референдум. Но для его инициации правящей партии вновь не хватает голосов. Сам Пашинян признает, что вступление Армении в ЕС пока далеко, особенно с учетом требований по выходу из ЕАЭС и ОДКБ.

Таким образом, победа на выборах позволила Пашиняну сохранить пост, но не дала ему мандата на проведение системных изменений.

Реакция России: от сдержанности до обвинений в репрессиях

Реакция Москвы на итоги выборов была неоднородной, отражая всю сложность текущих российско-армянских отношений. С одной стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле воздержатся от официальной оценки до получения окончательных данных ЦИК, несмотря на фиксацию «многочисленных нарушений». Более того, сам Пашинян заявил, что уже договорился с Владимиром Путиным о визите в Россию после выборов, что свидетельствует о сохранении рабочего канала коммуникации на высшем уровне.

С другой стороны, МИД России в день голосования выступил с крайне жесткой оценкой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова осудила проведение выборов, заявив, что они прошли «в обстановке жестких репрессий» и «грубого попрания демократических принципов». По ее словам, в ходе кампании гонениям подвергались именно пророссийские политические силы, выступающие против «тупикового курса на вхождение в Евросоюз».

Вердикт экспертов: Пашинян не получил мандата на смену курса

Российские эксперты и политики в своих оценках также были далеки от единства, однако многие из них сошлись во мнении, что у Пашиняна нет народного мандата на смену внешнеполитического курса. По мнению ряда аналитиков, результаты голосования не дают премьер-министру такого права, особенно учитывая, что за него проголосовало менее половины избирателей. В этой связи звучат призывы действовать избирательно в экономических отношениях с Ереваном.

Некоторые эксперты и вовсе усомнились в легитимности результатов, указав на «грязную предвыборную кампанию» и активное давление на оппозицию. Высказывались мнения, что прошедшие выборы не соответствуют демократическим стандартам, а их итоги стали проигрышем «здравого смысла и политического реализма».

Ключевые выводы: иллюзия власти в условиях политического равновесия

Формально Никол Пашинян одержал победу на выборах и сохранил за собой кресло премьер-министра. Однако эта победа оказалась для него сопряжена с серьезными ограничениями. Отсутствие конституционного большинства в парламенте связывает ему руки для проведения любых фундаментальных реформ. Более того, он не получил от избирателей мандата на кардинальную смену внешнеполитического курса, что делает невозможным быстрое вступление в Евросоюз или иные радикальные геополитические маневры. Оппозиция, в свою очередь, получила в парламенте значительное число мандатов, что может привести к политической турбулентности и вынудит правящую силу искать компромиссы, в то время как Москва продолжит выстраивать отношения с Ереваном, опираясь на прагматизм, а не на политические декларации.