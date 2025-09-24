Метеоролог Валерий Токарев: Новосибирск на месяц вернулся в лето, но это не аномалия

Валерий Токарев, старший научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, в интервью Infopro54 прокомментировал аномально теплый сентябрь в Новосибирской области, объяснил, почему не стоит верить прогнозам о сибирских ураганах и с осторожностью относиться к данным искусственного интеллекта в метеорологии.

— Валерий Михайлович, теплый сентябрь в Новосибирской области в этом году — это аномалия? Насколько такие температуры выбиваются из привычной картины?

— Погода в Новосибирской области в этом сентябре действительно очень комфортная. Но называть это экстремальной аномалией я бы не стал. Межгодовая изменчивость огромна. Сентябрь одного года и сентябрь другого могут отличаться кардинально. Один и тот же день, скажем, 15 сентября, в соседних годах может различаться на 20-25 градусов. Погода зависит не от числа в календаре, а от крупномасштабных атмосферных процессов — макропроцессов, которые охватывают огромные территории. У нас конец лета был прохладный: если по температурному графику смотреть, было 18-20 градусов. И сейчас, в сентябре, тоже 18-20. Хотя прошел целый месяц. Это необычно. Это называется сдвиг, сдвиг календаря. Он бывает до месяца, а иногда и больше. Это связано именно волнами тепла и холода. Бывают разные типы циркуляции атмосферы. Сейчас — меридиональная, движение идет с севера на юг и с юга на север. К концу недели будет разворот на зональную циркуляцию, это значит западно-восточный перенос.

— Какие явления с точки зрения метеорологии действительно являются экстремальными?

— Самый объективный показатель — это реакция дикой природы. Если замерзает урожай или гибнут незащищенные, не выведенные человеком растения и насекомые — вот это показатель экстремальности. Кто не смог приспособиться к колебаниям за тысячелетия, тот просто не выжил. И если массовая гибель представителей гибель каких-то видов происходит из-за погодных явлений, тогда можно говорить об экстремальности. Так что природа — наш главный индикатор.

— Можно ли на основе данных о погоде в сентябре прогнозировать, каким будет дальнейшая осень и зима?

— Однозначно — нет. То, что мы наблюдаем сейчас это интересная особенность, но она не является прогностическим признаком на сезон вперед. Долгосрочные прогнозы, особенно на месяц и более, носят исключительно ориентировочный характер. Их точность ограничена, и для принятия серьезных решений они не годятся.

— Если посмотреть на то, как пишут о погоде СМИ, то может показаться, что мы оказались в таком времени, когда происходит много всего аномального и нестандартного. Например, звучали прогнозы об ураганах, которые ожидаются в российских регионах осенью 2025 года. Насколько велики риски для Сибири?

—Наша страна огромна, и если усиленно искать, то каждый день где-нибудь да найдется что-то редкое — локальный шторм, ледяной дождь или что-то еще. Но, скажем, настоящие ураганы, сопоставимые по мощи с американскими торнадо, — для Сибири редкость и исключение. Нам в этом смысле повезло — мы живем в глубине континента, и наш климат в целом более спокойный. Наша особенность — это большие годовые контрасты температур. В той же Якутии разброс между зимним минимумом и летним максимумом может составлять 90 градусов. Вот

— Вы упомянули о точности прогнозов. Насколько сегодня возможно создание надежного прогноза с помощью искусственного интеллекта?

— Нейросетевые алгоритмы — это мощный математический инструмент, развитие которого нельзя отвергать. Но к нему надо относиться как к помощнику, и не полагаться на него абсолютно. Я думаю, это актуально для всех сфер, в том числе и для метеорологии.

В августе 2025 года погода в Новосибирской области была преимущественно прохладной. Количество осадков было выше нормы. Это повлияло на гидрологические режимы на Новосибирской ГЭС и позволило продлить сроки навигации. Для аграрного сектора осадки, напротив, стали поводом для беспокойства. Избыточное количество влаги могло испортить качество зерна. Но в начале сентября осадки прекратились, и сельхозпредприятия в течение трех недель проводят уборочную в оптимальных погодных условиях. Температура в сентябре выше климатической нормы. Месяц еще не кончился, и окончательные данные будут позже. На текущей неделе, с 22 по 27 сентября, как сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр, в Новосибирской области значение средней суточной температур превысит норму на 3-4 градуса, а в самые теплые дни даже на 6-8 градусов. С 28 сентября ожидается похолодание.