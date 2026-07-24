Речные перевозки в Новосибирске упёрлись в причальную стену

Развитие речного транспорта в Новосибирской области тормозится из-за отсутствия элементарных условий для приёма пассажиров и грузов. За навигацию 2025 года речники перевезли более 405 тысяч человек, однако половина остановочных пунктов представляет собой просто необорудованный берег, а здание Речного вокзала в столице региона и вовсе отсутствует.

Эти вопросы стали главной темой обсуждения в профильном комитете Законодательного Собрания Новосибирской области. Сейчас в регионе действуют две паромные переправы на Новосибирском водохранилище («Чингиз–Спирино» и «Ордынка–Нижнекаменка»), а также регулярные маршруты по Оби, включая популярные прогулочные рейсы. Основной объём перевозок (254 тысячи пассажиров) обеспечивает компания «Речфлот». Однако, по словам председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерия Ильенко, существующая инфраструктура не соответствует современным требованиям.

На 15 остановочных пунктах, используемых для социальных и туристических перевозок, лишь два имеют нормальный причал — на Речном вокзале и у ПРК-2. На всех остальных новосибирцам приходится заходить на борт и сходить с него прямо с берега. Это создает риски для людей, особенно в период межсезонья.

Сложнее обстоят дела с грузовыми перевозками. На Оби фактически отсутствуют причалы для накопления товаров и их перевалки на железную дорогу или автотранспорт. Существующие площадки под угрозой сноса: мэрия Новосибирска расторгает договоры аренды на Чернышёвском спуске ради расширения набережной, а где разместят речников взамен — пока не решено.

Еще одной серьезной проблемой остаётся безопасность судоходства. В разгар навигации судовой ход и зоны у остановочных пунктов заполняются любителями сапбордов и гидроциклов. Владельцы водного транспорта бьют тревогу, поскольку стихийное использование спортивного инвентаря создает помехи движению крупных судов.

Валерий Ильенко отметил, что ситуация требует системного вмешательства. По инициативе спикера регионального парламента Андрея Шимкива для поиска решений уже создана специальная рабочая группа при Заксобрании.

При этом ранее разработанные планы по строительству причалов пока пока откладываются. В 2025 году «Речфлот» подготовил программу создания 15 точек причаливания, но к навигации 2026 года удалось реализовать лишь часть планов по обустройству подходов к воде на дачных направлениях. Стоимость одного причала оценивается в 30–50 млн рублей, а вся программа, по подсчётам перевозчика, требует около 500 млн рублей.

Однако замминистра транспорта региона Евгений Тюрин пояснял, что река Обь в Новосибирской области не вошла в опорную сеть внутренних водных путей, а значит, рассчитывать на федеральное финансирование инфраструктуры нельзя. Более того, в региональном бюджете пока даже не предусмотрено отдельного направления на развитие береговой инфраструктуры, хотя депутаты настаивают на необходимости заложить эти средства.

Проблемы с причалами сказываются и на перспективах круизного туризма. Несмотря на то, что Новосибирск пользуется популярностью у путешественников федеральных компаний, местный перевозчик вынужден откладывать запуск собственных межрегиональных рейсов из-за роста стоимости проекта. В то время как цены на круизы по сибирским рекам достигают 1,8 млн рублей с человека, город остается без современной туристической инфраструктуры у воды.

Ранее редакция сообщала, что левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой.