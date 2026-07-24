Строительство поликлиники на улице Виктора Уса планируют завершить к октябрю

В настоящее время здание готово примерно на 70%. Ведутся внутренние отделочные работы: на верхних этажах подрядчик устанавливает двери и монтирует потолочные конструкции, стены подготавливают к покраске. Одновременно благоустраивается прилегающая территория.

Возведение этой поликлиники началось несколько лет назад, но было приостановлено из-за экономических трудностей, смены застройщиков и проблем с подключением к городским коммуникациям. Возобновились строительные работы в 2024 году.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов (фракция «Единая Россия») провел выездное совещание на стройплощадке с участием представителей строительной компании, областного Минздрава и администрации будущего медицинского центра.

Он сообщил, что строительство поликлиники № 22 близится к завершению. Внутри помещения выполнен значительный объем чистовой отделки. Заказчик и генподрядчик уверены, что уже в сентябре начнут монтаж медицинского оборудования, а к октябрю планируют достичь полной готовности здания.

Главный врач Любовь Евдокимова отметила, что в действующей поликлинике на улице Зорге медицинскую помощь получают около 100 тысяч человек; половина из них будет переведена в новое учреждение.

Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая аппараты для компьютерной томографии и МРТ, маммограф, рентген-аппарат, флюорограф и УЗИ-оборудование. Проект предусматривает размещение в одном здании взрослого и детского отделений с отдельными входами, женской консультации, дневного стационара, диагностического и хирургического отделений, кабинетов узких специалистов, экспресс-лаборатории и отделения восстановительного лечения.