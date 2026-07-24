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Власть

Строительство поликлиники на улице Виктора Уса планируют завершить к октябрю

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Депутаты от «Единой России» осуществляют контроль за ходом работ в медицинском учреждении

В настоящее время здание готово примерно на 70%. Ведутся внутренние отделочные работы: на верхних этажах подрядчик устанавливает двери и монтирует потолочные конструкции, стены подготавливают к покраске. Одновременно благоустраивается прилегающая территория.

Возведение этой поликлиники началось несколько лет назад, но было приостановлено из-за экономических трудностей, смены застройщиков и проблем с подключением к городским коммуникациям. Возобновились строительные работы в 2024 году.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов (фракция «Единая Россия») провел выездное совещание на стройплощадке с участием представителей строительной компании, областного Минздрава и администрации будущего медицинского центра.

Строительство поликлиники на улице Виктора Уса планируют завершить к октябрю

Он сообщил, что строительство поликлиники № 22 близится к завершению. Внутри помещения выполнен значительный объем чистовой отделки. Заказчик и генподрядчик уверены, что уже в сентябре начнут монтаж медицинского оборудования, а к октябрю планируют достичь полной готовности здания.

Главный врач Любовь Евдокимова отметила, что в действующей поликлинике на улице Зорге медицинскую помощь получают около 100 тысяч человек; половина из них будет переведена в новое учреждение.

Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая аппараты для компьютерной томографии и МРТ, маммограф, рентген-аппарат, флюорограф и УЗИ-оборудование. Проект предусматривает размещение в одном здании взрослого и детского отделений с отдельными входами, женской консультации, дневного стационара, диагностического и хирургического отделений, кабинетов узких специалистов, экспресс-лаборатории и отделения восстановительного лечения.

Фото предоставлены пресс-службой НРО ВПП Единая Россия. Автор фото Анастасия Вишленкова

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Единая Россия выборы

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Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

В Новосибирской области дан старт ежегодной программе помощи семьям с детьми. Региональное Министерство труда и социального развития приступило к автоматическому начислению средств по национальному проекту «Семья» для закупки школьных принадлежностей ученикам из многодетных семей.

В настоящее время такая выплата уже оформлена для свыше 35 тысяч школьников. Это означает, что деньги поступят родителям без необходимости подавать заявления, предоставлять справки об обучении или лично посещать социальные службы.

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Стали известны позиции новосибирских депутатов Госдумы в рейтинге полезности

Автор: Оксана Мочалова

Аналитический центр «Депутат Клуб» представил двадцать восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД). Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года и включило четыре ключевых показателя: законотворческую активность, цитируемость в СМИ, экспертную оценку и индекс народного голосования. В общем списке из 450 парламентариев оценивались восемь депутатов, представляющих Новосибирскую область.

Как и прежде, ни один депутат от Новосибирской области не вошёл ни в общий Топ-50 КПДГД-28, ни в Топ-50 народного голосования. Однако некоторые из парламентариев отметились в отдельных индексах.

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14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Во исполнение указа Президента Российской Федерации губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным министерствам Новосибирской области о разработке комплекса мер поддержки. Для наиболее полной и эффективной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким в регионе ожидается принятие единого закона. Этот законодательный акт систематизирует и регламентирует широкий спектр льгот, предназначенных для указанных категорий граждан.

23 июля текущего года в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова состоялось заседание межведомственной комиссии. На нем обсуждались вопросы, связанные с применением на территории Новосибирской области указа Президента РФ № 327 от 15.05.2026, который устанавливает единые базовые меры поддержки лиц, участвовавших и участвующих в СВО, а также других категорий граждан.

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В Новосибирске впервые применили новые штрафы за срыв благоустройства

В Ленинском районе Новосибирска составлен первый протокол по обновленным правилам благоустройства. Нарушителем стала компания ООО «НТСК», не уложившаяся в сроки восстановления объектов на улице Римского-Корсакова. Документы уже переданы на рассмотрение в административную комиссию.

По информации мэрии, на участке от дома № 8 до № 22 по улице Римского-Корсакова проводилась реконструкция теплотрассы. Подрядчик успел заасфальтировать тротуары у переходов, смонтировать бордюры до улицы Титова, подготовить основание для укладки асфальта на заездах и отсыпать газоны. Однако из-за возникших финансовых трудностей работы были остановлены, что является нарушением контрактных обязательств.

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Новосибирцам предлагают повышенные выплаты при заключении контракта на военную службу

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне проведения СВО до конца текущего месяца, могут рассчитывать на увеличенные единовременные выплаты. Благодаря персональному сопровождению каждого добровольца и унифицированной системе региональных начислений, новосибирцы, подписавшие контракт, при поступлении на службу получат до 2,9 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко акцентировал внимание на планомерной работе областного Правительства, направленной на оперативную и действенную поддержку мужчин, избравших защиту Родины на передовой. Система сопровождает бойца с момента обращения до прибытия в часть, гарантируя исполнение контрактных обязательств и возможность служить по выбранной специальности. В отличие от некоторых рекрутинговых структур, где заявленные возможности могут не соответствовать действительности, в Новосибирской области гарантируется полномасштабное региональное сопровождение. Процесс заключения контракта организован по принципу «одного окна», включая оформление документов, медицинское обследование и банковские процедуры, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Бесшовная система выплат обеспечивает поступление средств на счета новобранцев в течение нескольких дней после подписания контракта. Особо отмечена возможность службы в именных батальонах, что способствует укреплению боевого духа и эффективности подразделений. Кроме того, оказывается всесторонняя поддержка семьям военнослужащих, что позволяет бойцам на передовой быть уверенными в благополучии своих близких.

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Номинация «Герой нашего времени»: истории о тех, на которых стоит равняться

Номинация «Герой нашего времени» учреждена сенатором Российской Федерации, Героем России Александром Карелиным в 2009 году. За 16 лет она стала одной из самых узнаваемых и востребованных в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Её суть остаётся неизменной: за каждым материалом стоит реальная судьба человека, чей труд и жизненный путь заслуживают уважения.

В центре внимания – люди, добившиеся высоких результатов в здравоохранении, образовании, науке, производстве, спорте и общественной деятельности. Наставники, передающие опыт молодому поколению, представители трудовых династий, деятели культуры, многодетные родители. Их вклад в развитие сибирских территорий и укрепление традиционных ценностей заслуживает широкого освещения.

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