Суд обязал концессионера четвёртого моста заплатить 230 млн

Арбитражный суд Новосибирской области 23 июля полностью удовлетворил иск регионального Минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Суд обязал концессионера выплатить 229,8 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвёртого моста через Обь.

Иск был подан ещё в феврале 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В середине июля компания подала встречный иск с требованием пересмотреть условия концессионного соглашения и перенести дату официального открытия моста. Этот спор суд будет рассматривать отдельно.

Сейчас строительные работы продолжаются на левобережной развязке и в тоннеле под Транссибирской магистралью. Движение по мосту запустили в декабре 2025 года, но окончательная сдача объекта запланирована на 2026 год. Первоначально мост хотели открыть ещё в 2023 году.

Концессионное соглашение заключили в декабре 2017 года. К 2021 году из федерального и регионального бюджетов направили 43,5 миллиарда рублей. В 2022 году из-за резкого роста цен на стройматериалы премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно 7 миллиардов рублей на завершение проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что за сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей.