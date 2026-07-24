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Общество

Суд обязал концессионера четвёртого моста заплатить 230 млн

Автор: Артем Рязанов

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Арбитраж полностью удовлетворил требования областного Минтранса

Арбитражный суд Новосибирской области 23 июля полностью удовлетворил иск регионального Минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Суд обязал концессионера выплатить 229,8 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвёртого моста через Обь.

Иск был подан ещё в феврале 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В середине июля компания подала встречный иск с требованием пересмотреть условия концессионного соглашения и перенести дату официального открытия моста. Этот спор суд будет рассматривать отдельно.

Сейчас строительные работы продолжаются на левобережной развязке и в тоннеле под Транссибирской магистралью. Движение по мосту запустили в декабре 2025 года, но окончательная сдача объекта запланирована на 2026 год. Первоначально мост хотели открыть ещё в 2023 году.

Концессионное соглашение заключили в декабре 2017 года. К 2021 году из федерального и регионального бюджетов направили 43,5 миллиарда рублей. В 2022 году из-за резкого роста цен на стройматериалы премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно 7 миллиардов рублей на завершение проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что за сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей.

Источник фото:  Infopro54, автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Четвертый мост суд

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Более 132 млн направят на дорогу к «Клюквенному» в Новосибирске

В Новосибирске родилась тройня — у каждого своя плацента

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска на 14-й неделе беременности узнала, что ждет не одного, а сразу троих детей. Сначала врачи предположили двойню, но на первом скрининге выяснилось: за девочками прятался мальчик. Для семьи, в роду у которой не было даже двоен, это стало шоком.

Муж женщины — ветеран боевых действий. О том, что станет многодетным отцом, он узнал по телефону. По словам супруги, его реакция была двойственной: «и радость, и большой-большой ужас».

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Камеры начнут проверять ОСАГО в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Национальная страховая информационная система (НСИС) и Госавтоинспекция запустили процесс прямого обмена данными. Как сообщил ТАСС глава оператора НСИС Николай Галушин, ведомства теперь оперативно сверяют информацию о транспортных средствах, паспортных данных граждан и водительских удостоверениях.

В рамках этого взаимодействия система ежедневно обрабатывает 254 тысячи полисов ОСАГО. По каждому из них НСИС сверяет сведения с базой ГИБДД, чтобы обеспечить актуальность информации.

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Синоптики спрогнозировали грозовой фронт над Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС) , в регионе в ближайшие два дня сохранится неустойчивый характер погоды с осадками и грозами.

В субботу, 25 июля, ожидаются кратковременные дожди, днём возможны умеренные ливни с грозами. Ночные температуры составят +13…+18 °C, дневные прогреются до +23…+28 °C. Ветер северо-западный, слабый (2–7 м/с), при грозах порывы усилятся до 12 м/с.

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В Новосибирской области оживились «топливные» мошенники

Автор: Оксана Мочалова

В условиях повышенного спроса на топливо в Новосибирской области активизировались злоумышленники, предлагающие водителям «выгодные» варианты покупки бензина. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

По данным регулятора, мошенники используют четыре основные схемы. Первая и самая популярная — розыгрыши «бесплатного бензина». Пользователям приходят сообщения со ссылками на фишинговые сайты, где якобы для получения приза необходимо указать данные банковской карты. На деле это приводит к списанию денег со счёта.

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Новосибирская область заказала для школ новые учебники по обществознанию

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область заказала новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. Поставка будет организована централизованно через подведомственное учреждение Минобразования. В школы их доставят к началу нового учебного года.

О том, как регион готовится к переходу на новые учебники, Infopro54 сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

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Атаки на WB подстегнули «слёзный маркетинг» и поддержку продавцов в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

В соцсетях набирают обороты кампании по поддержке предпринимателей, которые потеряли свой товар в результате атак БПЛА на склады Wildberries. В различных группах в мессенджерах и на каналах блогеров публикуются истории того или иного малого бизнеса, подробности о потерях последних дней и призывы поддержать ИП покупкой.

Журналист Infopro54 только в новосибирской блогосфере насчитал девять таких мини-кампаний. Подсчет проводился в подписках всего двух человек. Анализ содержания сообщений в более широкой выборке показал, что подписчикам многих каналов, блогов и даже домовых чатов предлагают поддержать бизнесменов.

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Суд обязал концессионера четвёртого моста заплатить 230 млн

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