Прямой рейс на Мальдивы стартует из Новосибирска

Авиакомпания S7 Airlines анонсировала запуск нового международного направления: с 30 октября 2026 года стартуют рейсы из Новосибирска в Мале (столицу Мальдивской Республики).

Компания планирует выполнять полеты дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320. Маршрут предусматривает техническую посадку для дозаправки в аэропорту Джайпура (Индия) без высадки пассажиров. Общая продолжительность перелёта составит порядка 10 часов 30 минут.

Мальдивы находятся в Индийском океане, где круглый год царит лето, а пляжи покрыты белоснежным песком.

Ранее редакция приводила мнение руководителя комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместителя директора ООО «Сиеста Центр» Сергея Михайлова о том, что у новосибирцев востребован отдых на Мальдивах, как премиум-направление. Это путешествие жители региона ранее совершали через Москву.

— Как правило, это вилла со своим кусочком пляжа и в формате «все включено». Очень комфортный отдых с детьми, — описывал отдых на курортах республики эксперт новосибирского рынка.

В ценах марта 2024 года отдых с 2-3 детьми в течение пары недель стоил в среднем 1,2 млн рублей.

Судя по сообщениям в сети интернет, сейчас на Мальдивах можно найти разные варианты отдыха. Бюджетный включает проживание в гестхаусе на локальном острове. Он обойдётся примерно в 225 тысяч рублей на двоих за неделю. В эту сумму входят перелёт, проживание, питание в кафе, две экскурсии и налоги.

Для тех, кто предпочитает более комфортные условия и четырёхзвёздочные резорт-отели, недельного отдыха составит около 480–550 тысяч рублей.

Для ценителей роскоши возможно проживание на вилле над водой с системой «всё включено». Такой отдых обойдётся в сумму от 1,8 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы не заинтересовались отдыхом еще в одной стране, расположенной на берегу Индийского океана, в Мьянме.