На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Мэрия Новосибирска утвердила проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Семьи Шамшиных, Писарева, Татарской и Демьяна Бедного в центральной части города. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.

Новый проект межевания кардинально меняет характер застройки этого квартала. Ранее эта территория была занята преимущественно деревянными частными домами, и здесь действовали иные градостроительные нормы, предполагавшие малоэтажное или смешанное использование.

Теперь для этой территории утверждён новый вид разрешённого использования — «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)». Это означает, что квартал переводится в зону высотного строительства, а на его территории можно возводить многоквартирные многоэтажные дома с подземными гаражами и автостоянками. Также во встроенных и пристроенных помещениях домов разрешено размещать объекты обслуживания жителей, но их площадь не должна превышать 15% от общей площади здания.

На углу улиц Писарева и Татарской сформирован земельный участок площадью 0,3976 гектара. Ему присвоен адрес: ул. Писарева, з/у 70. Участок образован путём перераспределения двух наделов с кадастровыми номерами 54:35:101051:809, 54:35:101051:32 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Предыдущий проект межевания этой территории, утверждённый постановлением мэрии от 27.06.2022 № 2188, признан утратившим силу. Подготовкой документации занималась компания «Спутник», входящая в группу «СМСС».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура настаивает на введении в регионе лимитов площади, на которой можно реализовывать проекты КРТ: 5 гектаров.