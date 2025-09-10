В Новосибирске вандалы разбирают исторические здания Военного городка

В Новосибирске продолжается разрушение Военного городка №17, которому в этом году исполнилось 115 лет. Большая часть его кирпичных зданий являются объектами культурного наследия, но охранный статус не спасает их от вандалов. В последние месяцы жители окрестных домов регулярно видят в брошенных казармах людей с «болгарками». Свою добычу они вывозят на грузовых фургонах.

Военный город заброшен не полностью. На его территории есть жилые дома и общежития, действует исторический парк «Россия – моя история», часть исторических зданий продолжает использовать Министерство обороны, есть новые торговые павильоны. Поэтому совсем безлюдной эту территорию назвать нельзя. Местные жители видят, что происходит с памятниками, ставшими «заброшками».

— По Военному городку любят гулять мальчишки с окрестных улиц. Я регулярно встречаю их, когда гуляю с собакой. Они рассказывают, в каких зданиях видели людей с «болгарками» и другими инструментами. Пару раз этим летом я тоже слышала, как режут металл, видела мужчин, которые из зданий что-то выносят в мешках, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 жительница улицы Тополевой.

О том, что на территории Военного городка продолжают действовать вандалы, говорят и сотрудники исторического парка.

— К нам периодически приходят местные жители и рассказывают о таких случаях уже постфактум. Но мы ничего сделать не можем, мы все-таки учреждение культуры, не отдел полиции. Максимум, что я могу, это вызвать полицию, если сам вижу вандалов. Но надо понимать, что чаще всего противоправные действия по разбору, разрушению зданий происходят в ночное время или в выходные. И чаще мы видим уже последствия: что-то срезали, что-то разломали. Из Военного городка в разное время вывозили дореволюционный металл, балки, решетки. Решеток здесь уже не осталось, две последние у нас на выставке на ответственном хранении, мы их буквально отбили у похитителей. Стены зданий разбирают на кирпичи, вывозят как стройматериал, — рассказал Infopro54 кандидат исторических наук, директор исторического парка «Россия — моя история» Алексей Пронин.

Общественники, которые борются за сохранение историко-культурного наследия, тоже говорят о том, что Военный городок буквально разбирают на части. Но поделать с этим ничего не могут.

— Это продолжается уже много лет, к сожалению. Об этом все знают и как будто привыкли. Чувство безысходности от происходящего. Мы везде ходили, обращались, но ничего не меняется. Территория открыта, доступ есть у каждого, инспекция у нас безмолвствует. Юридически мы пытаемся на ситуацию повлиять. Сейчас идет суд по границам Военного городка, — говорит архитектор, член Новосибирского Союза архитекторов; руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

Практически в каждом заброшенном здании Военного городка внутри кучи мусора, обломки кровли и перекрытий. В этом в значительной степени виноваты вандалы, которые разрушают здания. Фактически единственным объектом, которое сейчас выглядит иначе, является здание бывшей конюшни.

В советское время оно было переделано под Военторг. Именно в этот период здание было декорировано внутри. В 2023 году для данного объекта искали арендаторов. Здесь все было вычищено, проведена частичная консервация здания, установлены камеры видеонаблюдения. Арендаторов пока так и не нашли.

Здание офицерской и солдатской бани, которое было признано памятником архитектуры в 2019 году, тоже предлагают бизнесу. Но мусор отсюда никто не вывозил. Внутри здания следы разрушений, поджогов, кучи строительного мусора и хлама.

Военный городок №17 в Новосибирске представляет собой комплекс зданий, построенных в 1910–1913 годах. Он расположен в Октябрьском районе и изначально включал 37 каменных зданий: казармы, жилые дома для офицеров, склады, госпиталь, полковую церковь и конюшни. Здесь дислоцировались 41-й Сибирский стрелковый полк и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион. В период Первой мировой войны городок использовался как центр мобилизации и подготовки пополнений для действующей армии. Во время Гражданской войны здесь размещались различные военные формирования. В годы Великой Отечественной войны комплекс служил для обучения солдат и формирования воинских частей. В советское время городок расширялся: строились новые казармы и жилые здания. После войны здесь базировалась 85-я Краснознаменная мотострелковая дивизия.

С 2010 года, после расформирования Сибирского военного округа, часть зданий военного городка перестали использоваться. В настоящее время будущее Военного городка №17 остается неопределенным. На региональном уровне звучали разные предложения о том, что следует сделать с историческими зданиями. В качестве вариантов назывались музейных кластер и жилой квартал. На сегодняшний день проекты реставрации или редевелопмента на данной территории не реализуются. Все объекты находятся в собственности Минобороны. Министерство пыталось снять статус памятника с комплекса зданий Военного городка. Но суд не позволил это сделать.

Ранее редакция рассказывала, как общественники добиваются охранного статуса для санатория «Речкуновский».