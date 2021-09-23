Что такое мерчандайзинг и почему он вам нужен?

Со времен первых универсальных магазинов мерчандайзинг играет важную роль в розничной торговле. А с развитием электронной коммерции владельцы бизнеса должны рассматривать мерчандайзинг с разных сторон. Но это не означает, что традиционный коммерческий маркетинг в магазинах мертв. По мере ослабления пандемии вы, вероятно, увидите, как клиенты возвращаются в обычные магазины. Это означает, что жизненно важно обновить вашу стратегию и изучить основы мерчендайзинга.

Что такое мерчандайзинг? Для предприятий розничной торговли это способ представления товаров в магазине. Например, рядом с красивыми фотографиями представлены косметические средства. Их также можно хранить рядом с зеркалом с гигиеническими образцами, чтобы покупатели могли их опробовать.

У мерчандайзинга двоякая цель: психологическая и финансовая. Вы хотите вызвать положительный эмоциональный отклик и увеличить продажи. Таким образом, мерчандайзинг должен играть ключевую роль в целях розничного маркетинга.

Каковы преимущества мерчандайзинга в маркетинге?

Мерчандайзинг в маркетинге – это доступный способ продать больше товаров. В отличие от платных тактик, таких как традиционный и цифровой маркетинг, прямая рассылка и другие активные маркетинговые мероприятия, розничный мерчандайзинг – это недорогой или даже бесплатный инструмент. Вы просто продуманно и правильно настраиваете инвентарь. Тогда ваш мерчандайзинг может повлиять на качество обслуживания клиентов и вдохновить их на покупку.

Ритейлеры старой закалки первыми внедрили эффективный мерчандайзинг. Фактически, некоторые из их тактик используются до сих пор. Просто посмотрите, как выглядели отделы магазинов раньше. Вы увидите убедительные примеры исключительного мерчандайзинга в действии. Продавцы спортивных товаров тоже предлагают хорошие идеи. Подумайте о витринах, которые искусно выводят на улицу, помогая клиентам представить, где и как они могут использовать свои покупки. Но вам не нужно быть физическим гигантом, чтобы извлечь выгоду из мерчандайзинга. Первое требование к хорошему мерчандайзеру – мыслить визуально.

Ключевые элементы визуального мерчандайзинга

Мерчандайзинг в магазине – это визуальный инструмент. Поэтому, если вы хотите создать эффективную витрину розничного магазина, следует рассмотреть несколько визуальных элементов. Представьте себя художником, создающим натюрморт. Расскажите историю, которая эмоционально затронет вашу аудиторию и увеличит розничные продажи. Вот контрольный список, которому нужно следовать, когда вы начинаете процесс визуального мерчандайзинга:

Освещение – используйте освещение, чтобы привлечь внимание к товарам. Уделите особое внимание товарам с высокой маржой. Точечные светильники, декоративное освещение, торшеры, гирлянды праздничных огней – все вместе вызывает эмоциональные отклики клиентов.

– используйте освещение, чтобы привлечь внимание к товарам. Уделите особое внимание товарам с высокой маржой. Точечные светильники, декоративное освещение, торшеры, гирлянды праздничных огней – все вместе вызывает эмоциональные отклики клиентов. Вывески – являются важным элементом вашей демонстрации товаров. Они привлекают внимание клиентов и предоставляют им важную информацию. Подчеркните ключевые преимущества и цены, особенно если есть распродажа.

– являются важным элементом вашей демонстрации товаров. Они привлекают внимание клиентов и предоставляют им важную информацию. Подчеркните ключевые преимущества и цены, особенно если есть распродажа. Декорации и декор – выбирая декор, думайте о «конфетке». Подумайте, как помочь клиентам представить себе использование продукта и окружающую среду. Тогда обратите внимание на детали. Витрины на Новый Год можно улучшить с помощью венков, падуба, искусственного снега и другого сезонного декора. Или для демонстрации купальных костюмов на летнюю тематику добавьте пляжные зонтики, шезлонги и холодильник. Помните, что не следует перегружать товары, которые вы продаете. Просто заставь их сиять.

Имейте в виду, что мерчандайзинг вашего магазина должен быть стратегическим. Конечная цель – увеличить розничные продажи за счет создания привлекательных витрин продуктов.

Стратегии мерчандайзинга

Помимо помощи в продаже товаров, ваша стратегия розничного мерчандайзинга должна сделать процесс покупок незабываемым и приятным. Создавая положительный опыт покупок, вы повышаете лояльность клиентов. Вы также даете покупателям повод вернуться в ваш магазин и рассказать об этом своим друзьям. Рассмотрим некоторые из следующих способов использования мерчандайзинга, чтобы превратить ваших клиентов в своих защитников.

Подумайте о пути клиента

Важно спросить себя, почему люди вообще приходят в ваш магазин. Покупки в Интернете зачастую более удобны. Это также может быть дешевле. Итак, почему люди делают покупки в магазине? Может быть, им нужно что-то быстрое, и они не могут дождаться доставки. Или, возможно, они хотят найти идеи. Скорее всего, ваши личные клиенты просто наслаждаются личными покупками. Помните об этих причинах во время мерчандайзинга. Держите на складе разнообразные товары и постарайтесь дать клиентам то, чего они не могут получить, сидя перед экраном компьютера. Имейте в виду, что сенсорные ощущения из первых рук недоступны для онлайн-покупателей. Включите музыку в магазине, используйте приятные ароматы и предложите образцы продукции.

Создайте повествование для вашего продукта

Также важно подумать о продакт-плейсменте. Другими словами, создайте историю вокруг своего продукта с помощью визуального мерчандайзинга. Вы также можете связать это с существующими нарративами, такими как социальные движения или тенденции поп-культуры. Подумайте, как помочь покупателям рассказать историю, когда они входят в ваш магазин, и вы будете думать как настоящий мерчандайзер. Рассмотрим эти примеры:

Бакалейщики используют торцевые витрины, чтобы продемонстрировать популярность.

Независимые книжные магазины предлагают подписанные книги местных авторов и включают в себя фотографии автора с персоналом в рамке на книжном столе.

Автосалоны демонстрируют красные, белые и синие арки из воздушных шаров и флаги, продвигая свои распродажи.

Исследование тенденций в области мерчандайзинга

В мерчандайзинге часто появляются новые тенденции, включая привязку витрин к общественным движениям или создание интерактивных дисплеев продуктов. Например, некоторые розничные продавцы используют виртуальную реальность. Другие успешно создали дисплеи, удобные для селфи, чтобы стимулировать ажиотаж в социальных сетях. Убедитесь, что ваш магазин не устаревает. Периодически проверяйте своих конкурентов и узнавайте о тенденциях в области мерчандайзинга.

Почему мерчандайзинг?

Стратегии мерчандайзинга увеличивают продажи и укрепляют связи с клиентами. И они могут сделать это с минимальными текущими затратами. Мерчандайзинг также делает ваши торговые площади более приятным местом для клиентов и сотрудников. Вы можете просто обнаружить, что мерчандайзинг предоставляет сотрудникам творческий выход. Можно даже вызвать небольшое дружеское соревнование. Попросите сотрудников узнать, кто может разработать витрины, которые принесут больше всего продаж или принесут максимальную чистую прибыль. Хотя мерчандайзинг – это рентабельная тактика в вашей маркетинговой стратегии, вы все равно захотите защитить связанные активы. Поэтому убедитесь, что страхование вашего малого бизнеса эффективно покрывает вас.