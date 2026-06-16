Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

В одном из жилых комплексов Новосибирска начал работу робот-консьерж. Цифрового помощника назвали Тино, он уже встречает гостей и жителей в холле здания. Появление робота стало частью программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу обслуживания недвижимости.

Робот разработан по заказу новосибирской группы компаний SKY GROUP. Он может работать без постоянного подключения к интернету: все процессы — от распознавания голоса до синтеза речи — обрабатываются локально. Это обеспечивает быструю реакцию и надёжность системы.

Тино выполняет навигационные функции, отвечает на частые вопросы о комплексе и его сервисах, помогает ориентироваться на территории и при необходимости связывает с диспетчерской службой. Для решения нестандартных ситуаций, требующих человеческого участия, в штате сохраняются специалисты консьерж-службы.

В компании уточнили, что Тино стал первым роботом-консьержем, работающим в жилом комплексе за Уралом. Ранее подобные проекты появлялись только в Москве. Также в SKY GROUP отметили, что робот станет частью цифровой экосистемы жилого комплекса. В перспективе его интегрируют с системами домофонии, парковки и видеонаблюдения, чтобы он мог получать информацию в режиме реального времени.

— Это первый этап цифровизации консьерж-сервиса, — пояснил президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

Стоит отметить, что тренд на автоматизацию набирает обороты в самых разных отраслях. В новосибирском ретейле тоже растёт спрос на роботов-уборщиков — в конце мая такой аппарат приступил к работе в ТРЦ «Аура». Энергетики Сибири также планируют в четыре раза увеличить парк роботов в городах. А по данным опроса ВТБ, почти 70% россиян готовы поселить у себя дома робота-андроида для уборки и приготовления пищи.

Ранее редакция сообщала, что в новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов.