Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Технологии

Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Это первый цифровой помощник в сфере ЖКХ за Уралом, заявляют в компании

В одном из жилых комплексов Новосибирска начал работу робот-консьерж. Цифрового помощника назвали Тино, он уже встречает гостей и жителей в холле здания. Появление робота стало частью программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу обслуживания недвижимости.

Робот разработан по заказу новосибирской группы компаний SKY GROUP. Он может работать без постоянного подключения к интернету: все процессы — от распознавания голоса до синтеза речи — обрабатываются локально. Это обеспечивает быструю реакцию и надёжность системы.

Тино выполняет навигационные функции, отвечает на частые вопросы о комплексе и его сервисах, помогает ориентироваться на территории и при необходимости связывает с диспетчерской службой. Для решения нестандартных ситуаций, требующих человеческого участия, в штате сохраняются специалисты консьерж-службы.

В компании уточнили, что Тино стал первым роботом-консьержем, работающим в жилом комплексе за Уралом. Ранее подобные проекты появлялись только в Москве. Также в SKY GROUP отметили, что робот станет частью цифровой экосистемы жилого комплекса. В перспективе его интегрируют с системами домофонии, парковки и видеонаблюдения, чтобы он мог получать информацию в режиме реального времени.

— Это первый этап цифровизации консьерж-сервиса,  — пояснил президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

Стоит отметить, что тренд на автоматизацию набирает обороты в самых разных отраслях. В новосибирском ретейле тоже растёт спрос на роботов-уборщиков — в конце мая такой аппарат приступил к работе в ТРЦ «Аура». Энергетики Сибири также планируют в четыре раза увеличить парк роботов в городах. А по данным опроса ВТБ, почти 70% россиян готовы поселить у себя дома робота-андроида для уборки и приготовления пищи.

Ранее редакция сообщала, что в новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов.

Фото предоставлено ГК SKY GROUP, автор- пресс-служба

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы : Новосибирская область

Теги : цифровизация умный дом технологии робот-консьерж

697
0
0
Предыдущая статья
От зоны СВО до Новосибирска: история спасения кошки Пуши
Следующая статья
Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска признали, что операторы кикшеринга в полной мере не соблюдают вступившие в силу в апреле требования, регулирующие деятельность рынка самокатов. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, отвечая на вопрос председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко.

Депутат Елена Тырина отметила, что на конец мая в муниципалитет были поданы 5305 заявок заявок на оформление парковок, а оформлены всего 348 штук. Они официально внесены в схему, опубликованную на сайте города.

Читать полностью

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

Читать полностью

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

Читать полностью

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

Читать полностью

Новосибирский представитель инвесторов «Кузины» требует включить в реестр 94,5 млн

Автор: Оксана Мочалова

Ситуация вокруг новосибирской сети «Кузина» получила новое развитие. ООО «ЮЛКМ», которое представляет интересы владельцев облигаций, подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о включении своих требований в реестр кредиторов ООО «Кузина». Если суд удовлетворит заявление, представитель инвесторов сможет участвовать в собраниях кредиторов и влиять на то, как будут распродаваться активы должника и в каком порядке выплачиваться долги.

Размер требований, заявленных компанией, составляет 94 518 825,69 рубля.

Читать полностью

Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область стала главным экспортёром веганских продуктов среди всех регионов Сибири. За первые четыре месяца 2026 года местные предприниматели отправили за границу 40% всего растительного продовольствия, которое вывез Сибирский федеральный округ. Это почти 2,1 тысячи тонн, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ), подведя итоги экспорта веганской продукции из СФО за январь–апрель 2026 года.

Доля Алтайского края составила 32%, Омской области — 16%. Остальные сибирские регионы вместе взятые обеспечили только 12% экспорта вегана.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Бизнес Отставки и назначения Промышленность

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Власть

Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Бизнес Технологии

Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Бизнес Власть Общество

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Власть

Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Власть Город Общество

Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Общество

Новосибирская область попала в пятерку лучших регионов для переселения соотечественников

Общество

«Это уже уровень C1»: задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников

Телекоммуникации

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Бизнес

Новосибирский представитель инвесторов «Кузины» требует включить в реестр 94,5 млн

Общество

Более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные

Право&Порядок

В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Бизнес Экономика

Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Бизнес Общество

Правую сторону Димитровского моста сдадут к 15 июля

Бизнес Власть

Новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот

Финансы

Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

Бизнес Право&Порядок

Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности