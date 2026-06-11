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Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

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Между тем, плательщики НДФЛ могут вернуть крупные суммы

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова отмечает, что вернуть уплаченный налог проще, чем кажется: достаточно понимать основные категории вычетов и порядок действий:

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

— Каждый год работодатель удерживает из вашей зарплаты НДФЛ, и мало кто задумывается, что часть этих денег государство готово вернуть обратно. По статистике, миллионы россиян ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей только потому, что не знают о своих правах.

Налоговые вычеты — это, по сути, возможность вернуть часть денег, которые государство удержало из заработной платы в виде налога на доходы физических лиц. При определённых расходах государство готово возвращает 13 % (или больше, зависит от дохода) от потраченной суммы. Это право дано только тем, кто платит НДФЛ — самозанятые, например, на него не имеют права.

Все вычеты делятся на несколько категорий, у каждой из которых свои условия и максимальные суммы.

Самый крупный — имущественный вычет. Выдается раз в жизни, даже если не выбрали всю сумму сразу, остаток переносится на следующие годы. Расходы можно понести на: покупку квартиры, дома или земельного участка. Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, составляет 2000000 рублей. Возврат максимально составит 260000 рублей (13 % от 2 млн.рублей). Многие налогоплательщики либо не знают, либо забывают, что вернуть налог можно не только с основной суммы покупки квартиры, но и с суммы процентов ипотечного кредита. Максимальная сумма возврата процентов составляет на сегодня 3000000 рублей, соответственно, вернуть можно максимум 390000 рублей.

Самый простой в получении стандартный вычет на детей и не только. Работодатель просто перестаёт удерживать налог с части заработной платы. Сумма ежемесячно вычитается из дохода, НДФЛ платится с разницы. Вычет предоставляется, пока доход налогоплательщика с начала года не превысит 450000 рублей. Размеры вычетов на 2026 год такие:1400 рублей на первого ребёнка, 2800 рублей  на второго, 6000 рублей на третьего и каждого последующего, 12000 рублей на ребёнка-инвалида, 18000 рублей за сдачу нормативов ГТО при условии прохождения диспансеризации.

Социальный вычет, когда траты осуществлены на себя и семью. Возвращается налог с расходов на лечение, обучение, спорт. Есть общий годовой лимит возврата составляет 150 000 рублей на все траты, кроме обучения детей и дорогостоящего лечения. С этой суммы можно вернуть до 19500 рублей в год. За обучение детей предельная база вычета составляет 110000 рублей на каждого ребёнка, соответственно на лицевой счет налогоплательщика вернется до 14300 рублей на каждого. Важный нюанс: в отличие от имущественного, остаток социального вычета на следующий год не переносится.

Есть три основных способа вернуть деньги

У работодателя. Деньги можно забрать, не дожидаясь окончания года. Необходимо написать заявление и принести документы в бухгалтерию, получить подтверждение из налоговой инспекции. Таким образом, из заработной платы перестанут удерживать НДФЛ до тех пор, пока работник не выберет всю сумму вычета. Плюсы: деньги возвращаются частями вместе с зарплатой, не нужно ждать год. Минусы: подходит не для всех видов вычетов, нужно получать подтверждение из налоговой.

Через налоговую инспекцию (по декларации 3-НДФЛ) можно получить всю сумму налога, удержанного за прошлый год, одним переводом на банковскую карту. Необходимо дождаться окончания года, собрать все чеки и договоры, заполнить декларацию 3-НДФЛ через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или на «Госуслугах». Плюсы: универсальный способ, можно вернуть деньги за прошлые годы (до трёх лет).  Минусы: нужно заполнять декларацию и ждать проверки до 3 месяцев, деньги приходят только в следующем году.

В упрощённом порядке (самый современный). Почти ничего не надо делать, только подтвердить готовое заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Плюсы: не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ и собирать подтверждающие документы. Деньги возвращаются в среднем за 8-15 дней. Минусы: работает пока не для всех вычетов и не для всех расходов. Данные в налоговую инспекцию должны поступить от организаций.

Процесс возврата налога за покупку квартиры самый долгий, но и самый выгодный, ведь на счет может вернуться приличная сумма.

Алгоритм таков:

Необходимо убедиться, что вы имеете право на вычет. Это возможно, если одновременно выполняются три условия:

  • вы —налоговый резидент РФ (живете в России больше 183 дней в году);
  • у вас есть официальный доход, с которого работодатель ежемесячно отчисляет 13 % НДФЛ (или больше, в зависимости от ставки);
  • вы купили жилье (квартиру, дом, комнату) за свои или кредитные деньги. Если использовали маткапитал или субсидию от государства, вычет будет меньше.

Определите сумму, которую вам вернут. Сумма зависит от стоимости квартиры и вашей налоговой ставки. Вернуть налог можно не более чем с 2000000 рублей, то есть максимальная база для расчета 2 млн. рублей, даже если квартира стоит 10 млн. рублей.

Из-за прогрессивной шкалы налога, которая действует с 2025 года, итоговая сумма зависит от вашего дохода:

Ваша ставка НДФЛ Максимальная сумма к возврату
13% 260 000 ₽
15% 300 000 ₽
18% 360 000 ₽
20% 400 000 ₽
22% 440 000 ₽

 

Если вы купили квартиру в браке, вычет могут получить оба супруга, если оформят квартиру в совместную собственность. Лимит в 2 млн. рублей действует на каждого.

Соберите необходимые документы. Вот базовый пакет, который вам понадобится: паспорт, договор купли-продажи или ДДУ, документы, подтверждающие оплату (чеки, банковские выписки, расписка продавца), акт приема-передачи квартиры, выписка из ЕГРН (подтверждает ваше право собственности), если квартира в ипотеке —  договор ипотеки и справка из банка об уплаченных процентах за год.

Выберите способ получения. Вы можете получить деньги сразу за прошлый год или договориться с работодателем и платить меньше налогов в текущем.

Процесс возврата налога за лечение проще и быстрее, но нужно помнить про годовой лимит.

Алгоритм таков:

Проверьте условия. Вы можете вернуть деньги за лечение свое, супруга, детей (до 18 лет) и родителей; покупку лекарств по рецепту врача; договор ДМС; фитнес-услуги (с 2022 года). Важное условие: медицинская клиника или ИП должны иметь лицензию на оказание услуг, а все чеки и договоры должны быть оформлены на вас.

Рассчитайте возможную сумму. Здесь есть два варианта: за обычное лечение общий лимит расходов составит 150000 рублей в год. То есть вы сможете вернуть максимум 19500 рублей (13% от 150000 рублей) за все социальные вычеты (лечение + обучение + фитнес) вместе взятые; за дорогостоящее лечение лимита по сумме нет. Вы можете вернуть 13 % от всей стоимости лечения. Важно помнить, что это не «копилка». Если вы потратили на лечение 200000 рублей, но не успели подать декларацию, остаток в 50000 рублей сгорит. Неиспользованный остаток социального вычета на следующий год не переносится.

Соберите документы. Список короче, чем для квартиры: договор с клиникой, чеки и платежные поручения, справка об оплате медицинских услуг (клиника выдаст по специальной форме, утвержденной ФНС), рецепт на лекарства (если покупали медикаменты).

Выберите способ получения. Они такие же, как и для квартиры.

Главное — помните про сроки, особенно для вычета за лечение, и не теряйте свои деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области. Поддержка коснется работающих родителей, уплачивающих НДФЛ. 

Фото пресс-службы НГПУ, автор: пресс-служба.

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