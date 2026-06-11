Приговор в отношении директора Новосибирского КБК устоял в апелляции

Гендиректор и учредитель АО «Новосибирский КБК» Игорь Диденко выступил в апелляционном суде Новосибирской области в свою защиту.

В частности, предприниматель отметил, что ключевое событие преступления по статье, которую ему вменяют (246 УК РФ) отсутствует, потому что нет изменения радиоактивного фона химического загрязнения, гибели людей, массовой гибели животных.

В деле не установлена площадь деградации и размер причинённого ущерба. Фигурирующий в приговоре участок никогда официально не относился к лесному фонду, что подтверждается выпиской ЕГРН.

Экологическая экспертиза загрязненной территории, на которой настаивали предприниматель и его защита, не проводилась. Он напомнил, что 60 лет этот участок загрязняла нефтебаза.

— Если речь идет о преступлении в сфере экологии, то и запрещать деятельность можно только в этой сфере. Производственная, предпринимательская деятельность гораздо шире, — отметил Игорь Диденко.

Тем не менее, суд апелляционной инстанции оставил приговор Новосибирского районного суда, вынесенный в марте в отношении гендиректора и учредителя АО «Новосибирский КБК» Игоря Диденко без изменений. Апелляционную жалобу — без удовлетворения.

— Апелляционное постановление может быть обжаловано в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора. Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судебно-кассационной инстанции, — сообщила судья Новосибирского областного суда Анна Менькова.

Она напомнила, что Игорь Диденко осужден по статье 246 УК РФ на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги и картона на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы, постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. На предпринимателя возложена обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление, а также один раз в месяц являться на регистрацию.

Судья также отметила, что исковые требования, предъявленные бизнесмену, удовлетворены частично: солидарно с Игоря Диденко и АО «Новосибирский КБК» взыскано в пользу муниципального образования — Новосибирского района — в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением, 195 млн рублей.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась в 2022 году. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв в поселке Красный Яр, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее Игорь Диденко сообщал, что не хочет, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами. На предприятии сегодня работают более 400 человек, которые потеряют работу в случае остановки производства.