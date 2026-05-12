Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

С июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную поддержку для семей. Эта выплата предназначена для работающих родителей, имеющих двух и более детей, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В СФР уточнили, что подать заявление можно будет до 1 октября года, следующего за отчётным. Это означает, что в 2026 году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год.

Право на получение выплаты предоставляется обоим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Основное требование — наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Ключевым условием является уровень дохода семьи: среднедушевой доход должен быть ниже определённого порога, установленного в регионе. При этом учитываются такие источники дохода, как зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

Выплату смогут получить только те, кто официально трудоустроен и платит НДФЛ. Самозанятые и индивидуальные предприниматели без доходов, подлежащих налогообложению этим налогом, не смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре (МФЦ) или в клиентских офисах Социального фонда России (СФР). Некоторые документы фонд запросит самостоятельно, однако отдельные справки заявителю нужно будет предоставить лично.

Выплата производится раз в год, и право на её получение нужно подтверждать каждый год.

