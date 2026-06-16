В Центральном парке Новосибирска снова установят колесо обозрения

«Дирекция городских парков» Новосибирска ищет инвестора для реализации масштабного проекта «Колесо обозрения». Аттракцион высотой до 52 метров планируется разместить в Центральном парке. Он будет установлен на месте демонтированного в 2019 году колеса, рядом с автодромом.

Предполагается, что аттракцион будет эксплуатироваться при температуре от -10 до +45 градусов, поэтому на колесе должно быть установлено не менее 18 отапливаемых кабин на 3-6 пассажиров. Причем сам аттракцион должен быть не старше 2026 года производства.

Срок договора на размещение и эксплуатацию составит 7 лет: с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2033 года. Победитель должен приступить к монтажу в октябре 2026 года и запустить колесо в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года. Кроме того, компания должна будет благоустроить прилегающую территорию.

Начальная максимальная цена годовой аренды — 12,69 млн рублей.

Стоит отметить, что сейчас подобные аттракционы размещены в нескольких городских парках: «У моря Обского», «Березовая Роща», «Затулинский», парк имени Кирова, парк «Первомайский». Самое большое колесо обозрения в Новосибирске установлено в районе Михайловской набережной. Его высота почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных отапливаемых кабинок. В 2019 году сметная стоимость его строительства оценивалась в 130 млн рублей. Инвесторами проекта выступили известный новосибирский бизнесмен Андрей Бекарев и директор ООО «Круг» Роман Казак.

В последующие годы Казак устанавливал в разных локациях города мобильное колесо обозрения высотой 30 метров: в сентябре 2021 года на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе, в 2022 году — около ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска, в 2023 году — на пляже «Звезда».

Парк «Центральный» — известное и посещаемое общественное пространство города, его историческая и культурная визитная карточка. В 2020 году в парке была проведена комплексная реконструкция. Сегодня на его территории расположены 20 аттракционов и светомузыкальный фонтан.

Ежегодно парк посещают около 4 миллионов человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона. За счет освободившихся участков увеличат зеленую часть парка.