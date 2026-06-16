Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Город

В Центральном парке Новосибирска снова установят колесо обозрения

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В мэрии ищут подрядчика для монтажа нового аттракциона

«Дирекция городских парков» Новосибирска ищет инвестора для реализации масштабного проекта «Колесо обозрения». Аттракцион высотой до 52 метров планируется разместить в Центральном парке. Он будет установлен на месте демонтированного в 2019 году колеса, рядом с автодромом.

Предполагается, что аттракцион будет эксплуатироваться при температуре от -10 до +45 градусов, поэтому на колесе должно быть установлено не менее 18 отапливаемых кабин на 3-6 пассажиров. Причем сам аттракцион должен быть не старше 2026 года производства.

Срок договора на размещение и эксплуатацию составит 7 лет: с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2033 года. Победитель должен приступить к монтажу в октябре 2026 года и запустить колесо в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года. Кроме того, компания должна будет благоустроить прилегающую территорию.

Начальная максимальная цена годовой аренды — 12,69 млн рублей.

Стоит отметить, что сейчас подобные аттракционы размещены в нескольких городских парках: «У моря Обского», «Березовая Роща», «Затулинский», парк имени Кирова, парк «Первомайский». Самое большое колесо обозрения в Новосибирске установлено в районе Михайловской набережной. Его высота почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр — около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных отапливаемых кабинок.  В 2019 году сметная стоимость его строительства оценивалась в 130 млн рублей. Инвесторами проекта выступили известный новосибирский бизнесмен Андрей Бекарев и директор ООО «Круг» Роман Казак.

В последующие годы Казак устанавливал в разных локациях города мобильное колесо обозрения высотой 30 метров: в сентябре 2021 года на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе, в 2022 году —  около ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска, в 2023 году — на пляже «Звезда».

Парк «Центральный» — известное и посещаемое общественное пространство города, его историческая и культурная визитная карточка. В 2020 году в парке была проведена комплексная реконструкция. Сегодня на его территории расположены 20 аттракционов и светомузыкальный фонтан.

Ежегодно парк посещают около 4 миллионов человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона. За счет освободившихся участков увеличат зеленую часть парка.

Фото Infopro54.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Центральный парк колесо обозрения аттракционы

1 207
0
0
Предыдущая статья
Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»
Следующая статья
За сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей

Каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года

Автор: Юлия Данилова

Жители Новосибирска сохраняют высокий интерес к предпринимательству. 15% горожан намерены открыть собственное дело в ближайшие один-два года. Еще 22% допускают такую возможность в будущем, а 18% рассматривают предпринимательство как потенциальный карьерный сценарий, хотя пока не приняли окончательного решения. Уже ведут собственный бизнес 5% опрошенных, говорится в исследовании Авито Работы и Авито Рекламы.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, интерес к предпринимательству остается устойчиво высоким по всей стране. По данным исследования, почти половина россиян рассматривает возможность запуска собственного дела. При этом многие находятся на этапе поиска идеи и выбора формата работы.

Читать полностью

Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Автор: Оксана Мочалова

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили ежегодный рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Новосибирская область удержалась в первой его двадцатке, однако её положение ухудшилось. Регион занял 19-е место среди всех субъектов федерации с интегральным рейтингом 61,52 балла. В 2024 году область находилась на 18-й строчке с результатом 63,80 балла.

Если смотреть на результаты соседних регионов по Сибирскому федеральному округу, то Новосибирская область не является лидером. Кроме неё, в первую двадцатку из СФО вошёл только Красноярский край (9-е место и 70,15 балла). Иркутская область расположилась на 21-м месте.

Читать полностью

В РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь

Автор: Артем Рязанов

РЖД временно прекратила продажу билетов на ряд поездов, следующих с юга России в сентябре. Судя по комментариям в соцсетях, россияне в разных регионах столкнулись с проблемой при покупке билетов на поезда на сентябрь. Люди пишут, что забронировали места в отелях на юге, но теперь не могут спланировать обратную дорогу. Некоторые опасаются использовать самолеты и поэтому выбирают железнодорожный транспорт с доступом к которому сейчас также возникли сложности.

В РЖД пояснили, что причиной отмены продажи билетов стал ремонт железнодорожной инфраструктуры. Компания обещает возобновить продажи в ближайшее время после внесения изменений в маршруты и расписание.

Читать полностью

За сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей

Автор: Юлия Данилова

За 6 месяцев с момента открытия движения по новой мостовой переправе через реку Обь проехало 4,5 млн автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения по данным ГКУ НСО «ЦОДД» составляет около 38 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС» — концессионера объекта.

На открытии моста в декабре 2025 года генеральный директор транспортного дивизиона группы ВИС Александр Козаренко заявлял, что в сутки по мосту должно проезжать около 70 тысяч автомобилей. Судя по цифрам, по итогам полугода работы недобор составляет 32 тысячи машин в сутки.

Читать полностью

Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

Автор: Юлия Данилова

Владельцы красноярской сети «Светофор» разворачивают в России новую продуктовую сеть «Золотой ключик». Об этом сообщил сайт Shopper’s.  По данным издания, речь идет о дискаунтерах. Под новую сеть компания ищет помещения площадью 350-450 кв. м на первых этажах зданий. «Золотой ключик» развивает ГК «Торгсервис», которая также занимается сетями «Светофор» и «Маяк». Подбор персонала ведет фирма «Восторг 76», которая принадлежит владельцу некоторых юрлиц «Торгсервиса» — компании «Инвест стандарт».

По данным Роспатента, в 2025 году заявки на товарный знак «Золотой ключик» подала компания «Красритейл» (основные владельцы — бенефициары «Торгсервиса» Валентина и Андрей Шнайдеры).

Читать полностью

Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

С января 2026 года регионам даны полномочия принимать нормативные акты, о включении нестационарных торговых объектов (НТО), размещённых на земельных участках, находящихся в частной собственности, в схему НТО. Об этом на комиссии по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы горсовета сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

— Сейчас у нас отсутствуют механизмы для упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на землях, находящихся в частной собственности. Это ограничивает полномочия органов местного самоуправления по надлежащему контролю за размещением таких объектов, — добавил чиновник.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Ребенку с расщелиной твердого и мягкого нёба требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество ПроБизнес

Каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года

Бизнес Экономика

Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Бизнес Общество Туризм

В РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь

Бизнес Город Общество

За сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей

Бизнес Город

В Центральном парке Новосибирска снова установят колесо обозрения

Бизнес Общество

Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

Бизнес Власть Город

Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Мировые и федеральные новости

ФСБ предотвратила аферу с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей

Власть Общество

Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Общество

Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска хочет пойти на СВО

Власть

Новосибирская область — в числе лучших по качеству обслуживания МФЦ

Общество

«Снять возможное беспокойство»: о запасах и ценах на топливо в Новосибирской области расскажет Минпромторг

Власть Недвижимость

Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

Власть Недвижимость Общество

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Общество

По итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников

Финансы

ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

Бизнес Недвижимость

Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности