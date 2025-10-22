Богатые полюбили магазины для бедных: в Новосибирске выросла популярность хард-дискаунтеров

В Новосибирске в 2025 году регистрируют существенные изменения в поведении потребителей. Исследования показывают рост популярности магазинов низких цен, так называемых хард-дискаунтеров. Еще лет пять назад эти торговые точки многими воспринимались как «магазины для бедных». Сейчас их все чаще выбирают люди с доходами выше среднего.

Последние исследования компании «Нильсен Дэйта Фэктори» (есть в распоряжении редакции) показывают, что хард-дискаунтеры jостаются самым быстрорастущим каналом продаж на офлайн-рынке и расширяют свою покупательскую аудиторию. В российских регионах за год частота их посещений выросла, и в среднем количество визитов составляет уже 4–5 в месяц. По данным исследования, проведенного в текущем году, самая большая группа покупателей (27%), совершающие покупки в хард-дискаунтерах, это люди, у которых средний доход их семьи в месяц составляет порядка 90–150 тысяч рублей. Представители новосибирского ритейла подтверждают эти тренды.

— Мы видим, что портрет покупателя изменился за последние пару лет. Раньше основными нашими покупателями были пенсионеры и студенты (потому что у нас университет рядом). Сейчас на кассе вместе с ними стоят и более обеспеченные люди. Причем стоят со списками того, что надо купить. То есть системно закупаются. Чаще всего это бытовая химия и продукты длительного хранения. Количество позиций в чеке увеличилось, — сообщила Infopro54 управляющий магазином федеральной сети дискаунтеров Любовь Игнатьева.

Эксперты объясняют эти изменения социально-экономической ситуацией в стране, уточняя, что дело не только в инфляции и снижении реальных располагаемых доходов.

— Рост популярности магазинов низких цен говорит не столько о снижении доходов среднего класса, сколько о росте неопределенности. Люди начинают экономить чисто инстинктивно. Это те потребители, которые раньше, в общем-то, не гонялись за скидкой в 100 рублей. Но сейчас они ведут себя именно так. Я связываю это в основном с тем, что многие более-менее обеспеченные люди боятся снижения доходов, потери работы, каких-то других неприятностей. Мы наблюдаем уже, по крайней мере, три года довольно существенный рост издержек предприятий, компаний. Они тоже начинают экономить и это, в общем, передается работникам, — рассказал Infopro54 доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

По состоянию на октябрь 2025 года в России действует 14 сетей хард-дискаунтеров. В Новосибирской области представлены шесть из них.

