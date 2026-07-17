Новосибирская область вошла в топ регионов по смертности бизнеса

Топ-5 «лидеров»

Новосибирская область вошла в число регионов России, где количество закрытых в первом полугодии 2026 года компаний, серьезно превысили количество открытых. По убыли бизнеса регион оказался на пятом месте: открыто 1,4 тысяч, закрыто 3,2 тысяч: дельта — 1,9 тысяч компаний.

В лидерах Москва (−7,4 тысяч), Московская область (−3,5 тысяч), Санкт-Петербург (−2,6 тысяч) и Свердловская область (−2,2 тысяч). Такие данные привели эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав статистику ФНС.

Новых — на минимуме

В целом по России совокупное число коммерческих организаций за полугодие уменьшилось на 2,1% до 2,5 млн. В топ-10 регионов с наиболее высокой интенсивностью сокращения бизнеса из Сибири вошел Алтайский край (3,6%).

— В первом полугодии 2026 года в России было зарегистрировано 66,7 тысяч коммерческих предприятий, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число новых регистраций достигло минимального значения за весь рассматриваемый период с 2010 года. Снижение продолжается третий год подряд: в первом полугодии 2024 года количество открытий бизнеса сократилось на 4,5%, а в первом полугодии 2025 года — еще на 23,4%,— констатировали аналитики компании.

Уходят сами

Количество компаний, прекративших деятельность в первом полугодии 2026 года, в целом по России составило 118,7 тысяч (на 8,5% меньше, чем годом ранее):

17 тысяч компаний (14,4%) ликвидированы по инициативе собственников, включая 2,5 тыс. организаций, прошедших процедуру банкротства.

101,7 тысяч (85,6%) исключены из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов в административном порядке.

Из них 40,4 тысяч (34%) — составили юридические лица с признаками недостоверности сведений, включая массовые юридические адреса, номинальных руководителей, формальных учредителей и иные признаки фиктивной деятельности. Годом ранее — 59,4 тысяч.

12,2 тысяч предприятий (10,3%) исключены как недействующие. Годом ранее — 21,5 тысяч.

1,7 тысяч компаний (1,4% от общего числа закрытий) были исключены в связи с отсутствием средств на проведение процедуры ликвидации или банкротства.

Еще 47,4 тысяч предприятий (39,9% от общего числа закрытий) прекратили деятельность в рамках введенной в 2023 году процедуры упрощенного исключения субъектов малого и среднего предпринимательства из ЕГРЮЛ. Рост в три раза по сравнению с прошлым годом.

— Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП. Вместе с нарастанием волны «упрощенных» закрытий сократился вклад налоговых органов в общий пул ликвидаций. Для сравнения, год назад почти половина ликвидированных компаний была исключена из реестра как организации с недостоверными сведениями или признаками недействующих юридических лиц, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ликвидируется крупный производитель обоев. При этом бьюти-индустрия в регионе стала лидером по масштабам ухода в серый сектор, а сегмент кофеен стал лидером по сокращению.