Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА

2 самолёта, принадлежащих авиакомпании «Победа», были вынуждены отменить свои вылеты и прилеты в Новосибирск. Эта информация отражена на онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Телеграм-канал аэропорта Сочи информировал,что в ночь на 7 июня и с 10:57 до 11:54 мск 7 июня в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на работу. Утром стало известно о задержках 118 рейсов и отмене 18 полетов.

Онлайн-табло показывает, что 44 рейса задержаны на вылет, а на прилет — 39. Отменены 4 рейса из Москвы, 2 из Минеральных Вод, а также из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владикавказа, Тюмени, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и Антальи.

Службы аэропорта Сочи и авиакомпании усиленно трудятся, чтобы быстро восстановить регулярное расписание.

Ранее редакция сообщала о том, что рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся.