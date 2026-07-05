Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Общество

«Город по ночам будим не мы, а хулиганы»: в Новосибирске более ста автомобилей приняли участие в чемпионате Сибири по автозвуку

Дата:

Это было очень громкое мероприятие — его провели на отдалении от жилых домов

4 июля в Новосибирске состоялся этап чемпионата Сибири по автозвуку в формате LSCup. Его участниками стали автовладельцы, превратившие свои машины в передвижные мощные звуковые системы. В общей сложности на площадке возле автоцентра было порядка 100 автомобилей, рядом с каждым из которых можно было оглохнуть.

Журналист Infopro54 поговорил с участниками, спросил, как используют свои автомобили в обычной жизни, и стал свидетелем десятков хейртриков (от английского hair trick — трюк с волосами) — это когда волосы на голове поднимаются из-за мощной низкочастотной волны от сабвуфера.

Именно с волос стоит начать материал. Потому что сразу у входа на площадку чемпионата зрители замечали, что у многих длинноволосых девушек в руках расчёски. Некоторые из них стояли или сидели и при этом расчёсывались. Тех, кто впервые на соревнованиях по автозвуку, это могло озадачить. Тех, кто посвящён в тему, — нет. Примерно десять лет назад мода на хейртрики пришла в Россию из США и Европы. Теперь это неотъемлемая часть громких чемпионатов.

 

На видео, снятом журналистом Infopro54, девушка по имени Карина. Она рассказала, что у неё это далеко не первый хейртрик, потому что её молодой человек увлекается автозвуком. С 19-й секунды видео начинается самое интересное.

Даже беглого взгляда хватало, чтобы увидеть, что в каждом автомобиле очень много оборудования. Что-то встроено в двери автомобиля, но только встроенными системами тут никто не обходится. В некоторых машинах свободным остаётся только водительское место. Но при этом любители автозвука уверяют, что используют авто не только для того, чтобы слушать музыку.

— Есть разные истории. Есть машины, которые выезжают только на соревнования по автозвуку, на какие-то мероприятия на подзвучку. Например, у нас тут стоит Cadillac, у него 16 сабвуферов. А есть и более простые варианты: там тоже хороший уровень, и парни борются за призовые места. Но там оборудование стоит в багажнике плюс дверные карты с динамиками. Задний ряд сидений свободен остаётся, там можно и пакеты с покупками поставить, и посадить пассажира. У меня две машины: одна с автозвуком, другая — без. Но я больше люблю ездить с автозвуком, там после средней стойки сабвуферы стоят. И приходится выкручиваться: если что-то везём, ставим жене в ноги на переднее сиденье. Жена сидит скукожившись. Но терпит, куда деваться, — рассказал Infopro54 представитель оргкомитета чемпионата Сибири по автозвуку, сотрудник «Life Sound» Геннадий Гордеев.

Автозвук

Если на соревнованиях по автозвуку все автомобили стоят открытыми и все звуковые системы хорошо видно, то на дорогах такие машины распознать можно только по очень громкой музыке. Она не всегда нравится окружающим, случайно оказавшимся рядом с такой машиной. Особенно ночами это кажется неуместным. Но участники чемпионата уверяют, что они ночной покой города не нарушают.

— Нет, город по ночам будим не мы, а хулиганы. Мы как раз таки против этого. Мы за звуковую этику. Мы, когда в пробке, допустим, стоим, мы не валим. Мы, когда на светофоре останавливаемся, убираем музыку. Ночью тоже не включаем музыку там, где рядом есть дома жилые, где люди спят. Этим обычно занимаются молодые хулиганы, которые не особо понимают ещё жизнь. Мы это категорически не признаём, отрицаем и не поддерживаем от слова совсем, — говорит Геннадий Гордеев.

Соревнования по автозвуку — это один из самых популярных способов показать, насколько громко и качественно звучит музыка в автомобиле. Лет 15–20 назад это были, как говорят сейчас, нишевые мероприятия — туда съезжались только участники. И их было обычно не более 40–50. Сейчас и участников стало больше, и зрители стали приезжать послушать.

Ранее редакция рассказывала о росте спроса на поддержанные автомобили в Новосибирской области.

Фото и видео Infopro54

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Громкая музыка автомобили автозвук в Новосибирске

1 421
0
0
Предыдущая статья
Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются
Следующая статья
На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства получило беспилотные летательные аппараты «Геоскан 801». Приобретение техники состоялось в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Технику планируют применять для выявления незаконного вылова рыбы. БПЛА позволяют обследовать удалённые и труднодоступные участки акваторий, а также охватывать большие площади водоёмов за одно патрулирование. Полученные с беспилотников данные используются при проведении контрольных и профилактических мероприятий.

Читать полностью

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются

В Новосибирске ситуация с топливом продолжает меняться. Infopro54 фиксирует изменения на городских АЗС и рассказывает, что в последние сутки заметили автовладельцы, пытающиеся заполнить бак.

Одно из главных наблюдений — трансформация ночных очередей. Они по-прежнему остаются длинными, но на заправках введен особый ночной режим для спецтехники. Фактически для части автовладельцев время ожидания увеличилось.

Читать полностью

Искусственный интеллект помогает новосибирским абитуриентам поступать в вузы

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, усилена роль цифровых сервисов. Абитуриент может подать документы в 5 вузов и до 5 направлений в каждом — фактически сравнивая до 25 вариантов одновременно. Справиться с таким объёмом информации вручную непросто, поэтому всё больше выпускников обращаются за помощью к нейросетям.

По данным исследования РУДН, уже около трети российских выпускников используют искусственный интеллект для понимания своих шансов на поступление. И это неудивительно: ИИ помогает не только с оценкой вероятности зачисления, но и с выбором образовательной траектории, учитывая интересы поступающего, любимые школьные предметы, сильные стороны и карьерные ожидания.

Читать полностью

Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Автор: Оксана Мочалова

Топливный кризис, ударивший по кошелькам автомобилистов, неожиданно стал драйвером для рынка газобаллонного оборудования (ГБО). Как выяснила редакция Infopro54, цены на установку газовых систем в Новосибирске существенно подскочили, а запись в сервисные центры расписана на несколько недель вперед. «Голубое топливо» превратилось для многих водителей в главную надежду на экономию.

Еще пару месяцев назад средняя стоимость установки ГБО на легковой автомобиль в Новосибирске колебалась в пределах 30–40 тысяч рублей. Однако по данным редакции, сейчас эта цифра на некоторых станциях достигла отметки в 50 тысяч рублей — и это для самых распространенных, простых моделей, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Lada Largus. Для более мощных двигателей или сложных автомобилей стоимость может быть значительно выше и достигать 80–90 тысяч рублей.

Читать полностью

В Новосибирске состоялись соревнования среди барберов

4 июля в Новосибирске состоялся первый Сибирский барбер-баттл — соревнование мастеров мужских стрижек и работы с бородой. В мероприятии приняли участие около пятидесяти конкурсантов, среди которых были как мужчины, так и девушки-мастера.

Главное отличие барберов от парикмахеров в том, что они работают исключительно с мужчинами. В рамках баттла участники демонстрировали своё мастерство в нескольких номинациях, связанных с бородой и причёской. Оценивалось не только техническое исполнение, но и умение подчеркнуть стиль клиента. Победители в каждой номинации выходили в финал — «Битву за пояс барбера».

Читать полностью

Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы и гости города назвали самые популярные заведения общепита в семи номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары и фудмоллы. Выборка была проведена на основе данных, собранных в геосервисе 2ГИС.

—  Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — пояснил Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

Авто Общество

«Город по ночам будим не мы, а хулиганы»: в Новосибирске более ста автомобилей приняли участие в чемпионате Сибири по автозвуку

Авто Общество

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются

Общество Технологии

Искусственный интеллект помогает новосибирским абитуриентам поступать в вузы

Бизнес Общество

Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Общество

В Новосибирске состоялись соревнования среди барберов

Бизнес Власть

Продавцов табака в Новосибирске предупредили об уголовной ответственности

Бизнес Город Общество

Самые популярные заведения общественного питания назвали в Новосибирске

Общество Технологии

Новосибирские разработчики создали ИИ-помощника для изучения иностранных языков

Недвижимость Общество

Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Бизнес Общество

В Новосибирске издали книгу для детей об архитекторе Андрее Крячкове

Общество Право&Порядок

Мошенники охотятся на абитуриентов: как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам

Власть Культура Отставки и назначения

Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Власть Общество

Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Власть Право&Порядок

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Общество

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей за год

Бизнес Недвижимость

«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Бизнес Власть Общество

Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности