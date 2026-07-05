«Город по ночам будим не мы, а хулиганы»: в Новосибирске более ста автомобилей приняли участие в чемпионате Сибири по автозвуку

4 июля в Новосибирске состоялся этап чемпионата Сибири по автозвуку в формате LSCup. Его участниками стали автовладельцы, превратившие свои машины в передвижные мощные звуковые системы. В общей сложности на площадке возле автоцентра было порядка 100 автомобилей, рядом с каждым из которых можно было оглохнуть.

Журналист Infopro54 поговорил с участниками, спросил, как используют свои автомобили в обычной жизни, и стал свидетелем десятков хейртриков (от английского hair trick — трюк с волосами) — это когда волосы на голове поднимаются из-за мощной низкочастотной волны от сабвуфера.

Именно с волос стоит начать материал. Потому что сразу у входа на площадку чемпионата зрители замечали, что у многих длинноволосых девушек в руках расчёски. Некоторые из них стояли или сидели и при этом расчёсывались. Тех, кто впервые на соревнованиях по автозвуку, это могло озадачить. Тех, кто посвящён в тему, — нет. Примерно десять лет назад мода на хейртрики пришла в Россию из США и Европы. Теперь это неотъемлемая часть громких чемпионатов.

На видео, снятом журналистом Infopro54, девушка по имени Карина. Она рассказала, что у неё это далеко не первый хейртрик, потому что её молодой человек увлекается автозвуком. С 19-й секунды видео начинается самое интересное.

Даже беглого взгляда хватало, чтобы увидеть, что в каждом автомобиле очень много оборудования. Что-то встроено в двери автомобиля, но только встроенными системами тут никто не обходится. В некоторых машинах свободным остаётся только водительское место. Но при этом любители автозвука уверяют, что используют авто не только для того, чтобы слушать музыку.

— Есть разные истории. Есть машины, которые выезжают только на соревнования по автозвуку, на какие-то мероприятия на подзвучку. Например, у нас тут стоит Cadillac, у него 16 сабвуферов. А есть и более простые варианты: там тоже хороший уровень, и парни борются за призовые места. Но там оборудование стоит в багажнике плюс дверные карты с динамиками. Задний ряд сидений свободен остаётся, там можно и пакеты с покупками поставить, и посадить пассажира. У меня две машины: одна с автозвуком, другая — без. Но я больше люблю ездить с автозвуком, там после средней стойки сабвуферы стоят. И приходится выкручиваться: если что-то везём, ставим жене в ноги на переднее сиденье. Жена сидит скукожившись. Но терпит, куда деваться, — рассказал Infopro54 представитель оргкомитета чемпионата Сибири по автозвуку, сотрудник «Life Sound» Геннадий Гордеев.

Если на соревнованиях по автозвуку все автомобили стоят открытыми и все звуковые системы хорошо видно, то на дорогах такие машины распознать можно только по очень громкой музыке. Она не всегда нравится окружающим, случайно оказавшимся рядом с такой машиной. Особенно ночами это кажется неуместным. Но участники чемпионата уверяют, что они ночной покой города не нарушают.

— Нет, город по ночам будим не мы, а хулиганы. Мы как раз таки против этого. Мы за звуковую этику. Мы, когда в пробке, допустим, стоим, мы не валим. Мы, когда на светофоре останавливаемся, убираем музыку. Ночью тоже не включаем музыку там, где рядом есть дома жилые, где люди спят. Этим обычно занимаются молодые хулиганы, которые не особо понимают ещё жизнь. Мы это категорически не признаём, отрицаем и не поддерживаем от слова совсем, — говорит Геннадий Гордеев.

Соревнования по автозвуку — это один из самых популярных способов показать, насколько громко и качественно звучит музыка в автомобиле. Лет 15–20 назад это были, как говорят сейчас, нишевые мероприятия — туда съезжались только участники. И их было обычно не более 40–50. Сейчас и участников стало больше, и зрители стали приезжать послушать.

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