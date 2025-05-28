«И кто тут будет жить?»: заброшенный пустырь в Мошковском районе превратился в чудесный мини-город

Жилой поселок Светлый в Мошковском районе — один из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Еще 14 лет назад сложно было поверить, что в чистом поле рядом с Новосибирском появятся кварталы комфортных домов. Сегодня здесь проживают более 14 тысяч жителей. Большинство из них переехали сюда из города и области, но немало и тех, кто сменил регион.

На сегодняшний день в Светлом построены более 190 тысяч квадратных метров жилья, которое отвечает современным трендам в архитектуре, а также требованиям функциональности и комфорта самых взыскательных клиентов. Здесь гармонично сочетаются просторное жилье в многоквартирных домах, малоэтажные дома в стиле шале, таунхаусы с отдельной территорией, а также коттеджи бизнес-класса. При этом все дома органично вписываются в природный ландшафт.

Инфраструктура для жизни

Комфортная среда формирует качество жизни в жилом районе. Генеральный директор СФО «Основа» (выступает и застройщиком, и девелопером проекта) Антон Рехтин, под руководством которого ведется возведение жилого района, уверен: мало построить квадратные метры, важно создавать инфраструктуру, соответствующую требованиям не только современности, но и будущего. Поэтому в Светлом девелопер строит ее с достаточно хорошим запасом на рост.

— Еще на этапе планирования мы понимали: чтобы наш «город» возле города был интересен, он должен создавать широкие возможности для тех, кто сюда приедет. Для нас было важно реализовать идею, что где человек живет, там же и работает, и работает там же, где и комфортно проживает, — отметил собеседник редакции.

Сегодня на территории Светлого построены большая школа, медицинский центр, крупный ТЦ, магазины, торговые ряды, пункты выдачи и многое другое. Для молодежи в жилом районе действуют спортивные секции, кружки и школа искусств.

При этом район находится в постоянном развитии. Растут новые очереди «Альпийского квартала» и жилого квартала высокой культуры «Ясный», строится коттеджный поселок. До 2030 года застройщик планирует расширение Светлого до 200 гектаров. Ожидается, что население поселка вырастет до 30-35 тысяч человек.

Совершенствуется и инфраструктура: в 2024 году здесь открылся четвертый современный детский сад «Семицветик» на 119 мест, готовы площади для библиотеки и музыкальной школы.

Стоит отметить, что все дошкольные учреждения в Светлом размещены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Такой вариант размещения детсадов глава региона Андрей Травников назвал чрезвычайно перспективным и поручил Министерству образования Новосибирской области, департаменту образования мэрии Новосибирска перенимать успешный опыт, применяемый застройщиком в Мошковском районе.

Двигатели инициатив

Развитие любой территории зависит не только от застройщика, но и от общественности. В Светлом создаются условия, чтобы жители всех кварталов района чувствовали себя активными участниками эволюции территории. В 2024 году для поддержки инициатив девелопер выделил общественное пространство, где можно обсудить идеи, а также организовал «Фонд добрых дел».

— Наш фонд существует меньше года. Но уже сейчас благодаря ему реализовано большое количество проектов разного уровня. Это помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка работы творческих и спортивных объединений и многое другое, — рассказал Антон Рехтин.

Особое внимание уделяется фондом сбору помощи находящимся на СВО. Как рассказал директор «Фонда добрых дел» Павел Панин, активные жители плетут сети, изготавливают свечи, вяжут теплые вещи для бойцов, а также помогают в сборе средств на покупку техники для фронта. От жилого района Светлый в зону СВО отправлен квадроцикл и мотоцикл.

Помогает фонд и жителям, которые проявляют инициативу по обустройству жилых кварталов. Например, жильцы дома № 9 по улице Рассветной участвовали в работах по благоустройству и организации парковочного пространства, провели субботник в подъездах.

Также в конце 2024 года в доме № 4 по улице Согласия светловцы завершили работы по созданию соседского центра «Светлое место». В разработке его дизайна принимали участие ученики СОШ № 2. В начале 2025 года в центре открылся молодежный клуб, который уже сейчас стал точкой притяжения. С марта в нем проходят репетиции местной команды КВН ― креативные школьники с чувством юмора делают первые шаги к будущей славе.

Атмосфера дружбы и веселья

Праздники в Светлом стали неотъемлемой частью жизни его обитателей. Здесь регулярно проводятся народные гуляния, фестивали, а также семейные посиделки. Организовать массовые гуляния помогает территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Юбилей Победы отметили тоже с размахом. Накануне праздника жители приняли участие в акции «Свеча памяти» и вспомнили не вернувшихся с войны домой земляков. 9 мая главным событием дня стало шествие «Бессмертного полка». Колонна с портретами родных и близких прошла торжественным маршем от школы к Мемориальному камню героям Великой Отечественной войны, затем к Мемориальному комплексу благодарности предкам.

После шествия светловчан ждала полевая кухня с ароматной армейской кашей, также угощали сахарной ватой и шашлыком. Кульминацией праздника стал салют.

Можно сказать, что Светлый — это настоящий город в городе. Его кварталы имеют свой собственный стиль, а вместе они создают единый лаконичный ансамбль. За короткие сроки поселок стал местом, где хочется жить из-за экологии, чистого воздуха и комфорта.

Жилой район Светлый

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).