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«И кто тут будет жить?»: заброшенный пустырь в Мошковском районе превратился в чудесный мини-город

  • 28/05/2025, 11:25
«И кто тут будет жить?»: заброшенный пустырь в Мошковском районе превратился в чудесный мини-город
Сегодня здесь проживают более 14 тысяч человек

Жилой поселок Светлый в Мошковском районе — один из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Еще 14 лет назад сложно было поверить, что в чистом поле рядом с Новосибирском появятся кварталы комфортных домов. Сегодня здесь проживают более 14 тысяч жителей.  Большинство из них переехали сюда из города и области, но немало и тех, кто сменил регион.

На сегодняшний день в Светлом построены более 190 тысяч квадратных метров жилья, которое отвечает современным трендам в архитектуре, а также требованиям функциональности и комфорта самых взыскательных клиентов. Здесь гармонично сочетаются просторное жилье в многоквартирных домах, малоэтажные дома в стиле шале, таунхаусы с отдельной территорией, а также коттеджи бизнес-класса. При этом все дома органично вписываются в природный ландшафт.

Инфраструктура для жизни

Комфортная среда формирует качество жизни в жилом районе. Генеральный директор СФО «Основа» (выступает и застройщиком, и девелопером проекта) Антон Рехтин, под руководством которого ведется возведение жилого района, уверен: мало построить квадратные метры, важно создавать инфраструктуру, соответствующую требованиям не только современности, но и будущего. Поэтому в Светлом девелопер строит ее с достаточно хорошим запасом на рост.

Антон Рехтин

— Еще на этапе планирования мы понимали: чтобы наш «город» возле города был интересен, он должен создавать широкие возможности для тех, кто сюда приедет. Для нас было важно реализовать идею, что где человек живет, там же и работает, и работает там же, где и комфортно проживает, — отметил собеседник редакции.

Сегодня на территории Светлого построены большая школа, медицинский центр, крупный ТЦ, магазины, торговые ряды, пункты выдачи и многое другое. Для молодежи в жилом районе действуют спортивные секции, кружки и школа искусств.

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При этом район находится в постоянном развитии. Растут новые очереди «Альпийского квартала» и жилого квартала высокой культуры «Ясный», строится коттеджный поселок. До 2030 года застройщик планирует расширение Светлого до 200 гектаров. Ожидается, что население поселка вырастет до 30-35 тысяч человек.

Совершенствуется и инфраструктура: в 2024 году здесь открылся четвертый современный детский сад «Семицветик» на 119 мест, готовы площади для библиотеки и музыкальной школы.

детский сад «Семицветик»

Стоит отметить, что все дошкольные учреждения в Светлом размещены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Такой вариант размещения детсадов глава региона Андрей Травников назвал чрезвычайно перспективным и поручил Министерству образования Новосибирской области, департаменту образования мэрии Новосибирска перенимать успешный опыт, применяемый застройщиком в Мошковском районе.

Двигатели инициатив

Развитие любой территории зависит не только от застройщика, но и от общественности. В Светлом создаются условия, чтобы жители всех кварталов района чувствовали себя активными участниками эволюции территории. В 2024 году для поддержки инициатив девелопер выделил общественное пространство, где можно обсудить идеи, а также организовал «Фонд добрых дел».

— Наш фонд существует меньше года. Но уже сейчас благодаря ему реализовано большое количество проектов разного уровня. Это помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка работы творческих и спортивных объединений и многое другое, — рассказал Антон Рехтин.

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Особое внимание уделяется фондом сбору помощи находящимся на СВО. Как рассказал директор «Фонда добрых дел» Павел Панин, активные жители плетут сети, изготавливают свечи, вяжут теплые вещи для бойцов, а также помогают в сборе средств на покупку техники для фронта. От жилого района Светлый в зону СВО отправлен квадроцикл и мотоцикл.

Помогает фонд и жителям, которые проявляют инициативу по обустройству жилых кварталов. Например, жильцы дома № 9 по улице Рассветной участвовали в работах по благоустройству и организации парковочного пространства, провели субботник в подъездах.

Также в конце 2024 года в доме № 4 по улице Согласия светловцы завершили работы по созданию соседского центра «Светлое место». В разработке его дизайна принимали участие ученики СОШ № 2. В начале 2025 года в центре открылся молодежный клуб, который уже сейчас стал точкой притяжения. С марта в нем проходят репетиции местной команды КВН ― креативные школьники с чувством юмора делают первые шаги к будущей славе.

Атмосфера дружбы и веселья

Праздники в Светлом стали неотъемлемой частью жизни его обитателей. Здесь регулярно проводятся народные гуляния, фестивали, а также семейные посиделки. Организовать массовые гуляния помогает территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Юбилей Победы отметили тоже с размахом. Накануне праздника жители приняли участие в акции «Свеча памяти» и вспомнили не вернувшихся с войны домой земляков. 9 мая главным событием дня стало шествие «Бессмертного полка». Колонна с портретами родных и близких прошла торжественным маршем от школы к Мемориальному камню героям Великой Отечественной войны, затем к Мемориальному комплексу благодарности предкам.

шествие «Бессмертного полка»

После шествия светловчан ждала полевая кухня с ароматной армейской кашей, также угощали сахарной ватой и шашлыком. Кульминацией праздника стал салют.

Можно сказать, что Светлый — это настоящий город в городе. Его кварталы имеют свой собственный стиль, а вместе они создают единый лаконичный ансамбль. За короткие сроки поселок стал местом, где хочется жить из-за экологии, чистого воздуха и комфорта.

Жилой район Светлый
VK

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

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Фотографии предоставлены рекламодателем ООО «Антар». Фото А. Рехтин: автор Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый новостройки Новосибирска недвижимость от застройщика надежный застройщик


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