Инфляция показала рост в Новосибирской области

В июне 2026 года цены в Новосибирской области, по данным Росстата и Банка России, увеличились на 0,72% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 5,76%, что ниже общероссийского показателя в 6,02%.

В июне выросли цены на твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры. Производители и торговые сети заложили в стоимость увеличение затрат на ингредиенты, обслуживание оборудования, логистику и оплату труда. Несмотря на это, по сравнению с июнем прошлого года сыры стали немного дешевле. По данным Новосибирскстата, на 12 января средняя цена за килограмм составляла 921,77 рубля, а к 13 июля снизилась до 900,68 рубля.

Сахар подорожал. Его предложение на рынке уменьшилось из-за сезонного спада производства. Также увеличились затраты поставщиков на транспортировку и хранение. За год цены на сахар выросли на 4,74%. В начале января 2026 года сахар стоил 69,59 рубля, а к 13 июля его цена достигла 77,89 рубля.

Цены на мясо выросли. Переработчики включили в стоимость возросшие расходы на сырье, обслуживание оборудования и упаковку. За год мясо и продукты его переработки подорожали на 4,46%. Говядина стала дороже с 740,20 руб./кг (январь) до 799,65 руб./кг (июль). Свинина — с 424,32 руб./кг до 429,04 руб./кг. Баранина — с 756,84 руб./кг до 813,49 руб./кг. Куры охлаждённые и мороженые — с 224,10 руб./кг до 232,59 руб./кг.

Второй месяц подряд яйца дешевели из-за увеличения объемов производства в стране. Однако за год они подорожали. На начало января цена за десяток куриных яиц составляла 100,13 рубля, а к 13 июля она опустилась до 96,52 рубля.

Цены на сливочное масло упали. На складах оказалось много готовой продукции. В начале года килограмм масла стоил 1211,80 рубля. К 13 июля цена снизилась до 1090,85 рубля.

Макароны и крупы тоже подешевели. Сибирские переработчики и магазины продавали запасы перед новым урожаем. Это увеличило предложение. На 12 января килограмм макарон стоил 125,53 рубля, а на 13 июля 2026 года — 123,22 рубля.

В июне годовая инфляция в России ускорилась. По данным Росстата, она достигла 6,02%. Основной причиной стал рост цен, вызванный временными факторами. За месяц значительно подорожали бензин, дизель, некоторые продукты и услуги связи. При этом базовые товары и услуги оставались стабильными. Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для снижения инфляции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы раскупают канистры для бензина, несмотря на двукратный рост цен.