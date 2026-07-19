Wildberries ввёл меры поддержки продавцов после атаки дронов на склады

Wildberries предоставит продавцам скидки. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале, на некоторых складах теперь действуют скидки на хранение товаров. Эти скидки будут действовать 45 дней с момента поставки.

— Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100%-ную скидку на транзитные поставки в региональные склады, — написала Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что это лишь первые шаги. Сейчас разрабатываются дополнительные методы поддержки для продавцов, сообщила основательница Wildberries. По ее оценке, на это потребуется до 30 дней.

18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В результате налетов погибли семь человек, а не менее 49 получили ранения. Татьяна Ким выразила готовность компании оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

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