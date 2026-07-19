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Мировые и федеральные новости Общество

Wildberries ввёл меры поддержки продавцов после атаки дронов на склады

Автор: Артем Рязанов

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Сейчас разрабатываются новые методы поддержки для продавцов

Wildberries предоставит продавцам скидки. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале, на некоторых складах теперь действуют скидки на хранение товаров. Эти скидки будут действовать 45 дней с момента поставки.

— Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100%-ную скидку на транзитные поставки в региональные склады, — написала Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что это лишь первые шаги. Сейчас разрабатываются дополнительные методы поддержки для продавцов, сообщила основательница Wildberries. По ее оценке, на это потребуется до 30 дней.

18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В результате налетов погибли семь человек, а не менее 49 получили ранения. Татьяна Ким выразила готовность компании оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи и криминалисты работают на местах происшествия, по найденным фрагментам БПЛА и другим доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Ранее редакция сообщала о том, что вНовосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Мировые и федеральные новости Общество

Регионы : Россия

Теги : БПЛА Wildberries

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Инфляция показала рост в Новосибирской области

В Первомайском районе произошел крупный разлив дизельного топлива

Автор: Артем Рязанов

В Первомайском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло значительное разлитие дизельного топлива. Об этом информирует муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) региона.

Спасатели сообщили, что около остановки «Звёздная» на дорогу вылилось около 200 литров солярки. Разлив занял площадь около 100 квадратных метров.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области зафиксировано значительное снижение объёмов жилищного строительства. Общий объём введённого жилья составил 789 тысяч квадратных метров, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Циан, объём ИЖС сократился на 43%, что составило 415 тысяч квадратных метров введённого жилья.

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Инфляция показала рост в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В июне 2026 года цены в Новосибирской области, по данным Росстата и Банка России, увеличились на 0,72% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 5,76%, что ниже общероссийского показателя в 6,02%.

В июне выросли цены на твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры. Производители и торговые сети заложили в стоимость увеличение затрат на ингредиенты, обслуживание оборудования, логистику и оплату труда. Несмотря на это, по сравнению с июнем прошлого года сыры стали немного дешевле. По данным Новосибирскстата, на 12 января средняя цена за килограмм  составляла 921,77 рубля, а к 13 июля снизилась до 900,68 рубля.

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Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ

Автор: Артем Рязанов

Россельхознадзор попросил иранскую Организацию по защите растений приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию.

Поставки цветов из Ирана в 2026 году заметно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя в фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран, внешне продукция и её упаковка практически не отличаются от той, что раньше ввозили из Армении.

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Россиянам рекомендуют поспешить с семейной ипотекой

Автор: Артем Рязанов

Семьям с одним ребенком сейчас имеет смысл максимально ускориться и постараться купить квартиру до вступления в силу новых правил по семейной ипотеке (ориентировочно до 1 октября), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%.

С октября 2026 года власти планируют повысить ее до 12 процентов в Москве и Санкт-Петербурге и до 10 процентов в других регионах, напомнил финансист. Кроме того, ожидается увеличение лимитов семейной ипотеки: до 15 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 8 миллионов рублей в остальных регионах.

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Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Автор: Оксана Мочалова

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

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Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

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В Первомайском районе произошел крупный разлив дизельного топлива

Недвижимость Общество

Ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии

Общество Экономика

Инфляция показала рост в Новосибирской области

Мировые и федеральные новости Общество

Wildberries ввёл меры поддержки продавцов после атаки дронов на склады

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