Новосибирцы раскупают канистры для бензина, несмотря на двукратный рост цен

Ажиотажный спрос на канистры объемом от 10 литров сохраняется в Новосибирске уже третью неделю. В крупных и мелких магазинах практически не осталось складских запасов, закупленных до топливного кризиса. Продавцы сообщают, что новые поставки ожидаются не раньше конца июля — августа.

Журналист Infopro54 посетил несколько торговых точек, где обычно продают тару для ГСМ — магазины инструментов, товаров для сада и огорода . В большинстве из них канистр не оказалось. В двух местах товар еще был: в одном магазине обнаружилась десятилитровая канистра за 3,5 тысячи рублей. На рынке хозяйственных товаров продавец предлагал сразу две емкости — алюминиевую за 3300 рублей и пластиковую за 1700 рублей, обе объемом 10 литров.

— У меня сейчас самый богатый ассортимент, — отметил продавец в разговоре с журналистом.

Онлайн-площадки и маркетплейсы подтверждают тенденцию: предложений стало заметно меньше. Больших металлических и пластиковых канистр в специализированных онлайн-магазинах или нет в наличии, или их доставка ожидается в конце июля — начале августа.

Цены на тару для ГСМ в Новосибирске выросли в два, а в некоторых случаях — в три раза. Если в июне двадцатилитровую канистру для ГСМ можно было купить за 600 рублей, то сейчас цена составляет 1100–1300 рублей. Продавцы отмечают, что раскупают и так называемые экспедиционные канистры. Эта тара еще более дорогая, но и она стала ходовым товаром.

На маркетплейсах предложений по продаже емкостей для бензина вроде бы больше, но покупатели все чаще сталкиваются с отказами после оформления заказа.

— Заказал двадцатилитровую канистру на маркетплейсе. Заказ приняли, оформили, а потом пришло уведомление об отмене — товара нет в наличии, деньги вернули, — рассказал редакции житель Новосибирска Павел.

Региональный главк МЧС 14 июля опубликовал предупреждение об опасности хранения бензина в таре. Эксперты напоминают, что держать топливо даже в холодных темных гаражах не рекомендовано. Нельзя хранить бензин в жилых домах, на балконах. Хранить канистры с топливом в автомобиле запрещено. На жаре жидкость расширяется, в таре возрастает давление, что может нарушить герметичность. Кроме того, пластик накапливает статическое напряжение — достаточно одной искры для воспламенения паров бензина. Использование непредназначенной для ГСМ тары также категорически не рекомендуется.

Ранее редакция сообщала, что часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо.