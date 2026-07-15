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Общество

Новосибирцы раскупают канистры для бензина, несмотря на двукратный рост цен

Автор: Мария Гарифуллина

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Во многих магазинах тары для ГСМ уже нет

Ажиотажный спрос на канистры объемом от 10 литров сохраняется в Новосибирске уже третью неделю. В крупных и мелких магазинах практически не осталось складских запасов, закупленных до топливного кризиса. Продавцы сообщают, что новые поставки ожидаются не раньше конца июля — августа.

Журналист Infopro54 посетил несколько торговых точек, где обычно продают тару для ГСМ — магазины инструментов, товаров для сада и огорода . В большинстве из них канистр не оказалось. В двух местах товар еще был: в одном магазине обнаружилась десятилитровая канистра за 3,5 тысячи рублей. На рынке хозяйственных товаров продавец предлагал сразу две емкости — алюминиевую за 3300 рублей и пластиковую за 1700 рублей, обе объемом 10 литров.

— У меня сейчас самый богатый ассортимент, — отметил продавец в разговоре с журналистом.

 

Онлайн-площадки и маркетплейсы подтверждают тенденцию: предложений стало заметно меньше. Больших металлических и пластиковых канистр в специализированных онлайн-магазинах или нет в наличии, или их доставка ожидается в конце июля — начале августа.

Цены на тару для ГСМ в Новосибирске выросли в два, а в некоторых случаях — в три раза. Если в июне двадцатилитровую канистру для ГСМ можно было купить за 600 рублей, то сейчас цена составляет 1100–1300 рублей. Продавцы отмечают, что раскупают и так называемые экспедиционные канистры. Эта тара еще более дорогая, но и она стала ходовым товаром.

На маркетплейсах предложений по продаже емкостей для бензина  вроде бы больше, но покупатели все чаще сталкиваются с отказами после оформления заказа.

— Заказал двадцатилитровую канистру на маркетплейсе. Заказ приняли, оформили, а потом пришло уведомление об отмене — товара нет в наличии, деньги вернули, — рассказал редакции житель Новосибирска Павел.

Региональный главк МЧС 14 июля опубликовал предупреждение об опасности хранения бензина в таре. Эксперты напоминают, что держать топливо даже в холодных темных гаражах не рекомендовано. Нельзя хранить бензин в жилых домах, на балконах. Хранить канистры с топливом в автомобиле запрещено. На жаре жидкость расширяется, в таре возрастает давление, что может нарушить герметичность. Кроме того, пластик накапливает статическое напряжение — достаточно одной искры для воспламенения паров бензина. Использование непредназначенной для ГСМ тары также категорически не рекомендуется.

Ранее редакция сообщала, что часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис канистры для ГСМ бензин

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Автор: Мария Гарифуллина

Основатель федеральной компании по аутсорсингу линейного персонала Preama, эксперт по операционной устойчивости бизнеса в условиях кадрового дефицита Алексей Шаповалов прокомментировал для Infopro54 кадровую ситуацию в регионах Сибири и рассказал, какими в этой ситуации могут быть решения для бизнеса.

На бумаге в России все благополучно. Безработица упала до исторического минимума — 2,2%. Занятость на максимуме. Экономика работает на полной мощности. Но есть одна проблема: людей просто нет. Когда спрос на 100 рабочих, а в наличии 60, никакая зарплата не поможет. Это не кризис, который пройдет за год. Это новая реальность на десятилетие.

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На сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию

Автор: Артем Рязанов

Раздел о России на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь стал доступен. На странице можно найти адрес Олимпийского комитета России, его официальный сайт, а также имена руководителя ОКР Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Виктора Березова.

Напомним, в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля 2026 года исполком МОК вернул ОКР членство, а также рекомендовал снять все ограничения для российских атлетов.

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В Новосибирске отреставрируют дом, где была подпольная квартира большевиков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения — Дома Евдокии Ковальчук, расположенного по адресу улица Ленина, 92б. Эксперты признали проектную документацию соответствующей требованиям законодательства и рекомендовали ее к согласованию.

Дом Евдокии Борисовны Ковальчук — одноэтажное деревянное здание в Железнодорожном районе, построенное в 1904 году. Оно известно тем, что с 1910 года в нем располагалась явочная квартира Новониколаевского комитета РСДРП, действовала подпольная типография, где печатались большевистские прокламации. Сама хозяйка дома, Евдокия Ковальчук, в 1917 году была избрана в Совет рабочих и солдатских депутатов, а после контрреволюционного переворота 1918 года участвовала в подпольной работе, за что была арестована колчаковской контрразведкой в сентябре 1919 года и погибла в тюрьме.

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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина прибыла на МКС

Автор: Юлия Данилова

14 июля в 17:47:43 по Москве с 31-й площадки Байконура взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-29», который отправился на МКС. В экипаже 75-ой экспедиции Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Они успешно состыковались со станцией, где их встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уилльямс, Джессика Меир​, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон будут работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».

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Тысячи квартир и машиномест в сданных домах Новосибирска не зарегистрированы

Автор: Юлия Данилова

По данным Росреестра, на 1 июля 2026 года из почти 26 тысяч помещений и машино-мест, расположенных в домах, строительство которых завершено после 1 марта 2025 года, не оформлены права лишь в отношении 10% объектов — это не более 2 600. Об этом редакции Infopro54 сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

— С 1 марта 2025 года законодательство возложило на застройщиков прямую обязанность по оформлению прав на нереализованные объекты, а также на помещения, которые переданы участникам долевого строительства. Данные меры призваны продемонстрировать системный подход в работе застройщиков: не просто сдать квадратные метры в эксплуатацию, но и взять на себя обязательство довести сделку до логического финала — государственной регистрации прав граждан. 10% неоформленных помещений — это показатель, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма региональных застройщиков и их исключительной ответственности перед покупателями жилья, — подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Юлия Данилова

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По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, в настоящее время на участке обвала идет монтаж металлических укреплений:

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