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Общество Технологии

Искусственный интеллект помогает новосибирским абитуриентам поступать в вузы

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Нейросети оценивают вероятность зачисления, дают рекомендации с учетом интересов поступающего, а также могут подкинуть идеи при создании творческих портфолио

Сравнить до 25 вариантов

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, усилена роль цифровых сервисов. Абитуриент может подать документы в 5 вузов и до 5 направлений в каждом — фактически сравнивая до 25 вариантов одновременно. Справиться с таким объёмом информации вручную непросто, поэтому всё больше выпускников обращаются за помощью к нейросетям.

По данным исследования РУДН, уже около трети российских выпускников используют искусственный интеллект для понимания своих шансов на поступление. И это неудивительно: ИИ помогает не только с оценкой вероятности зачисления, но и с выбором образовательной траектории, учитывая интересы поступающего, любимые школьные предметы, сильные стороны и карьерные ожидания.

Нейросеть для творческих профессий

Искусственный интеллект открывает перед будущими художниками, дизайнерами и специалистами в области цифрового искусства принципиально новые возможности:

Анализ шансов на поступление. Нейросети способны анализировать исторические данные приёмных кампаний — проходные баллы, количество бюджетных мест, статистику зачисления — и оценивать вероятность поступления по всем 25 сценариям одновременно. Это помогает избежать ситуации, когда абитуриент ориентируется исключительно на показатели прошлого года, не учитывая, что они регулярно меняются.

Сравнение образовательных программ. При выборе вуза ИИ выходит за рамки простой оценки проходных баллов. Нейросеть помогает сопоставить качество образовательных программ и содержание учебных планов — они могут существенно различаться даже в рамках одной специальности. Система анализирует стоимость обучения, наличие бюджетных мест, общежития, возможности для практики и стажировок, карьерные перспективы после выпуска, а также отзывы студентов.

Создание творческого портфолио.  Нейросети помогают абитуриентам визуализировать идеи, экспериментировать с цветом, композицией и фактурой, создавать эскизы и прототипы будущих работ. Это особенно актуально для тех, кто поступает на направления «Графический дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство».

ИИ как катализатор креативности

В Институте искусств Новосибирского государственного педагогического университета редакции Infopro54 пояснили, что технологии искусственного интеллекта активно внедряются и в образовательный процесс. Например, студенты учатся интегрировать возможности ИИ в свои творческие проекты. Будущий дизайнер-график может использовать искусственный интеллект для поиска референсов, обработки и оптимизации визуального контента, а также для генерации уникальных изображений, видео и анимаций, на основе своих авторских наработок.

— Искусственный интеллект меняет не только то, как создаются произведения искусства, но и подготовку будущих художников и дизайнеров. Для абитуриента нейросети становятся не просто инструментом для создания портфолио, а полноценным навигатором в мире профессий. Мы учим студентов не заменять творческое мышление алгоритмами, а использовать их как катализатор креативности. И этот подход начинается уже с момента поступления, — комментирует директор Института искусств НГПУ, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза Дизайнеров России Вячеслав Еськов.

Окончательное решение за человеком

При этом эксперт предупреждает, что нельзя слепо доверять искусственному интеллекту. Нейросети могут ошибаться — использовать устаревшую информацию, неверно интерпретировать правила приёма или строить рекомендации на неполных данных. Чтобы этого избежать, лучше самостоятельно загружать в систему только актуальные сведения и перепроверять ключевую информацию.

«Основная задача ИИ — анализ и систематизация больших объёмов данных. Это мощный инструмент, который помогает абитуриенту выстроить стратегию поступления, но окончательное решение всегда остаётся за человеком, — подчёркивает Вячеслав Еськов.

Ранее редакция сообщала о том, что о новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры. Среди новаций: акцент на физику, адаптация к работе с нейросетями и двойные программы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество Технологии

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : приемная кампания НГПУ искусственный интеллект Вузы Новосибирска абитуриента

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Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Автор: Оксана Мочалова

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