Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Топливный кризис, ударивший по кошелькам автомобилистов, неожиданно стал драйвером для рынка газобаллонного оборудования (ГБО). Как выяснила редакция Infopro54, цены на установку газовых систем в Новосибирске существенно подскочили, а запись в сервисные центры расписана на несколько недель вперед. «Голубое топливо» превратилось для многих водителей в главную надежду на экономию.

Еще пару месяцев назад средняя стоимость установки ГБО на легковой автомобиль в Новосибирске колебалась в пределах 30–40 тысяч рублей. Однако по данным редакции, сейчас эта цифра на некоторых станциях достигла отметки в 50 тысяч рублей — и это для самых распространенных, простых моделей, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Lada Largus. Для более мощных двигателей или сложных автомобилей стоимость может быть значительно выше и достигать 80–90 тысяч рублей.

Причина — не только рост цен на само оборудование из-за повышенного спроса, но и дефицит специалистов. В условиях, когда цены на бензин переписывают рекорды, количество желающих перейти на газ выросло в разы. Это привело к тому, что в сервисных центрах образовались очереди. Мастера не успевают обрабатывать поток клиентов, а сроки ожидания увеличились с нескольких дней до нескольких недель.

В одном из установочных центров Новосибирска корреспонденту подтвердили, что ажиотаж колоссальный.

— Такого наплыва мы не видели давно. Кризис с бензином подстегнул спрос, как пинок. Если раньше мы работали в штатном режиме, то сейчас буквально живем на работе, выходные приходится проводить в боксах, — рассказал мастер по установке ГБО.

Он также отметил, что рост цен на комплектующие и работу вызван не только спросом, но и общим подорожанием логистики и металла.

Автомобилист Алексей, владелец старого японского седана, признается, что давно планировал установку ГБО, но откладывал.

— Все думал, ставить оборудование или нет. Дотянул до последнего. Но когда чек на заправке перевалил за космические суммы, понял — больше тянуть нельзя. Поехал устанавливать. Удивился, что в одном сервисе мне назвали цену на десять тысяч выше, чем я видел в интернете еще пару месяцев назад. Но экономия на газу, надеюсь, перекроет эти затраты. Другого выхода сейчас просто нет, — поделился он.

По оценкам экспертов, ажиотаж на рынке ГБО будет держаться до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с ценами на бензин.

Ранее редакция сообщала, что ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%.