О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

ИИ креативит

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать дих через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Непосредственно в работе университета ключевым трендом является использование ИИ. По словам Натальи Багровой, искусственный интеллект в сфере креативных индустрий не только не исключает творческое начало, но и помогает ему, поскольку снимает массу рутинных операций и высвобождает время студентов для чистого творчества.

— Сегодня мы поддерживаем использование средств искусственного интеллекта в учебном процессе и оцениваем мастерство его использования, в том числе технологии промт-инжиниринга. Например, в сфере градостроительства мы работаем с большими данными и управлять ими без искусственного интеллекта невозможно. Кроме того, в таких экзотических образовательных программах, как «Дизайн костюма», мы используем виртуальные примерки, — добавила она.

В планах вуза в этом году запуск новых образовательных программ.

Возвращается значимость устных экзаменов

Исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук напомнил, что в этом году для поступления на 25 направлений подготовки в высшие учебные заведения РФ необходимо сдавать физику.

— У нас в университете таких направлений десять: приборостроение, техническая физика, электроэнергетика и электротехника и т.д. У выпускников школ Новосибирской области еще есть возможность за две недели до экзамена выбрать физику в качестве экзамена ЕГЭ, сдать ее и поступить в наш университет на эти направления, — отметил Марчук.

Кроме того, он обратил внимание потенциальных абитуриентов на целевой приём, в рамках которого предприятия заказывают вузу обучение студентов, которым гарантируют трудоустройство после получения диплома.

— Здесь тоже есть изменения. Раньше квоты отсчитывались в процентах от контрольных цифр приёма. Теперь по каждому направлению определено конкретное число мест, — добавил он.

По словам Игоря Марчука, в этом году в вузе будет более 3 тысяч бюджетных мест, из них 1200 — бакалавриат. Лидирующим факультетом является автоматика и вычислительная техника — 700 абитуриентов.

Интересными и.о. ректора назвал программы, связанные с работой на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ), который планируют запустить в 2026 году.

К новациям Игорь Марчук отнес активное внедрение в процесс обучения искусственного интеллекта.

— Благодаря ИИ, контрольные и формы различных промежуточных аттестаций усложняются. Большое значение теперь получает устный экзамен, потому что какие бы технологии студент не использовал, если он не знает и не понимает тему, то в устной беседе это всё сразу проявляется, — подчеркнул он.

100 миллионеров за три года

Ректор Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Евгений Рудой напомнил, что в этом году вуз провел апгрейд, что выразилось не только в смене наименования, но и выходе на новый уровень.

— Мы выходим за пределы агропромышленного комплекса в смежные отрасли и делаем фокус на развитии новых направлений, таких как биотехнологии, биоинформатика, биоинженерия. Всего у нас более ста образовательных программ по тридцати направлениям подготовки. В прошлом году, средний балл ЕГЭ у нас составил почти 68 баллов. В этом году ожидаем, что он будет не меньше, — добавил Рудой.

По его словам, в вузе появилось 16 образовательных программ, связанных с двойными квалификациями, то есть студент может учиться сразу по двум профилям. Например, ресторанный менеджмент и управление пищевым производством, технологические системы и роботизация производства и т.д.

— Обучаясь по одному направлению, студент получает два профиля, две квалификации, что увеличивает возможности его трудоустройства. Мы также делаем фокус на освоение цифровых компетенций и предпринимательских навыков. Как результат, за три года у нас 100 студентов стали миллионерами еще в процессе учебы, — констатировал Рудой.

Ранее редакция сообщала о том, сколько будет стоить платное образование в вузах Новосибирска в 2026 году.