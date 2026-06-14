Купить дешевле, чем отремонтировать: новосибирцы не приобретают вещи «на всю жизнь»

Тренды на рациональность и прагматизм потребителей набирают обороты в Новосибирске. Современные сибиряки практически перестали сдавать технику в ремонт, предпочитая покупать новую. Об этом рассказали эксперты бренда профессионального электроинструмента ЭНГЕЛЬС (бывший завод Bosch).

— Интересным кажется уже явно оформившийся тренд на «короткое» потребление: россияне отказываются от ремонта техники, электроники и просто покупают новое. Так, по данным Авито люди меняют бытовую технику в среднем раз в четыре года, а 70% делают это после поломки. Заменяют товары с быстрым моральным устареванием — смартфоны, компьютерную технику. Например, телефоны и другие носимые гаджеты две трети россиян меняют из-за технического устаревания, компьютеры — по причине снижения производительности и сбоев. Средний срок владения такой техникой — 3–5 лет, — рассказала директор по маркетингу АО «Е1 Групп» Дарья Ражанская.

Возможность последующего сервиса и ремонта перестали быть жирным плюсом при покупке техники. Эксперты выяснили, что на бытовом уровне ремонт должен стоить не больше 50% от цены нового товара, иначе он становится просто невыгодным. При этом в промышленности доступность сервиса по-прежнему играет большую роль.

— К сожалению, отремонтированная техника продолжает ломаться, иногда — лавинообразно. При росте цен на комплектующие, постоянные ремонты приводят к дополнительным затратам. А новая техника более производительная и энергоэффективная, благодаря чему затраты на нее быстро окупаются, — добавила директор по маркетингу.

Современные покупатели ориентируются ни только на качественные показатели техники, но и на цену. Так, недорогие товары, особенно неизвестных брендов, тоже пользуются спросом. Нередко профессионалы приобретают недорогие изделия в качестве расходников.

— Для профессиональных пользователей оборудование — это средство заработка. Оно должно приносить прибыль. Например, болгарка окупается за одну-две смены. При этом более доступные ручные электроинструменты нередко заменяют дорогостоящие станки. Более дорогой станок окупается дольше, при этом нередко требует сложного обслуживания. Поэтому люди стремятся заменить их доступными альтернативами, — объяснила Дарья Ражанская.

В ходе исследования эксперты также выяснили, что у россиян меняется и само отношение к брендам. Теперь их покупают не ради логотипов, а ради предсказуемости и качества.

— Ушедшие бренды остаются привычными для российского потребителя и поэтому продолжают пользоваться определенным спросом. Китайские бренды тоже воспринимаются нормально, так как их качество заметно подтянулось в последние годы. Нельзя не отметить, что растет потребительский интерес к продуктам российских брендов, сумевших продемонстрировать свою надежность. Уже 54% респондентов готовы полностью перейти на отечественную продукцию, — уточнила эксперт.

В целях экономии потребители все чаще выбирают аренду вместо покупки дорогостоящих товаров, особенно если это редко используемая или узкоспециальная продукция. Например, садовая техника, туристическое снаряжение, автомобиль. Так, аналитики «Лемана ПРО» выяснили, что 42% россиян арендуют инструменты, из них 80% — для бытового использования, 20% — для профессионального.

Ранее редакция сообщала о том, что происходит на бывших икеевских площадях, и кто сейчас зарабатывает на любви россиян к шведскому бренду, который из России официально ушел.