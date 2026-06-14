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Власть Общество Туризм

У Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты

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Соответствующее соглашение регионы подписали на Международном форуме «Путешествуй!»

Министры Новосибирской области и Чувашии подписали соглашение, согласно которому будут совместно разрабатывать туристические маршруты, проводить информационные кампании и организовывать взаимные ознакомительные поездки для представителей туристического бизнеса.

По новому соглашению будет создана единая информационная среда. Также документ предусматривает обмен опытом и совместное продвижение туристического потенциала двух регионов как на внутреннем, так и на международном рынках.

— Мы символично скрепляем партнерство двух регионов, разделенных тысячами километров, но единых в стремлении развивать внутренний туризм и делать нашу страну еще более открытой и гостеприимной. Нам есть чем поделиться с коллегами: сейчас мы активно развиваем межрегиональное взаимодействие по туризму с Санкт-Петербургом и Крымом, работаем над укреплением международного сотрудничества с Мьянмой и Киргизией, в то же время Чувашия наращивает турпоток достаточно высокими темпами и активно развивает инфраструктуру, — подчеркнула министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Чувашская Республика активно развивает туризм внутри региона. Путешественников со всей страны притягивают сюда не только уникальные природные ландшафты, включающие национальный парк «Чаваш вармане» и заповедник «Присурский», но и самобытное историко-культурное наследие, а также яркая национальная кухня и фольклорные традиции. Гости республики посещают Музей вышитой карты России, монумент Матери-Покровительницы, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, а также дом-музей Николая Лобачевского и многие другие локации.

Новосибирская область также заметно наращивает турпоток. В 2026 году он достигнет 20-25%, в то время как в Иркутской области (озеро Байкал) этот показатель составит 10-15%. Особым спросом в регионе пользуются выезды на фермы и базы отдыха в выходные дни. Туристов привлекают разнообразие программ, включая гастрономические туры и мастер-классы. Отдыхающие все чаще выбирают не просто проживание, а полноценное погружение в сельский быт, экологичные маршруты и локальную кухню. Драйверами роста в регионе становятся развитие глэмпингов, фермерских хозяйств и событийных мероприятий. Популярность набирает формат отдыха, при котором можно совместить тишину и природу с комфортом.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Общество Туризм

Регионы : Чувашия Новосибирск

Теги : туризм

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— Шеф-повара регулярно вносят изменения в меню. При этом они руководствуются предпочтениями гостей заведения, создавая именно то сезонное меню, которое актуально для них. Так, зимой посетителям предлагают более жирные, более насыщенная, сытные блюда, потому что в холодные месяца сибирякам хочется именно таких продуктов. А летом на первый план выходят максимально легкие блюда, холодные напитки. Вместо горячего кофе гостям предлагают айс-кофе, вместо наваристого борща — окрошку, — говорит ресторатор.

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