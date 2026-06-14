У Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты

Министры Новосибирской области и Чувашии подписали соглашение, согласно которому будут совместно разрабатывать туристические маршруты, проводить информационные кампании и организовывать взаимные ознакомительные поездки для представителей туристического бизнеса.

По новому соглашению будет создана единая информационная среда. Также документ предусматривает обмен опытом и совместное продвижение туристического потенциала двух регионов как на внутреннем, так и на международном рынках.

— Мы символично скрепляем партнерство двух регионов, разделенных тысячами километров, но единых в стремлении развивать внутренний туризм и делать нашу страну еще более открытой и гостеприимной. Нам есть чем поделиться с коллегами: сейчас мы активно развиваем межрегиональное взаимодействие по туризму с Санкт-Петербургом и Крымом, работаем над укреплением международного сотрудничества с Мьянмой и Киргизией, в то же время Чувашия наращивает турпоток достаточно высокими темпами и активно развивает инфраструктуру, — подчеркнула министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Чувашская Республика активно развивает туризм внутри региона. Путешественников со всей страны притягивают сюда не только уникальные природные ландшафты, включающие национальный парк «Чаваш вармане» и заповедник «Присурский», но и самобытное историко-культурное наследие, а также яркая национальная кухня и фольклорные традиции. Гости республики посещают Музей вышитой карты России, монумент Матери-Покровительницы, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, а также дом-музей Николая Лобачевского и многие другие локации.

Новосибирская область также заметно наращивает турпоток. В 2026 году он достигнет 20-25%, в то время как в Иркутской области (озеро Байкал) этот показатель составит 10-15%. Особым спросом в регионе пользуются выезды на фермы и базы отдыха в выходные дни. Туристов привлекают разнообразие программ, включая гастрономические туры и мастер-классы. Отдыхающие все чаще выбирают не просто проживание, а полноценное погружение в сельский быт, экологичные маршруты и локальную кухню. Драйверами роста в регионе становятся развитие глэмпингов, фермерских хозяйств и событийных мероприятий. Популярность набирает формат отдыха, при котором можно совместить тишину и природу с комфортом.

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