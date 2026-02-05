На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

ГКУ «Арена» продлила разрешение на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста до конца 2026 года. Ее протяженность составляет 2490 метров. Дорога является магистральной улицей районного значения. В ценах 2018 года ее строительство оценивалось в 1,36 млрд рублей с НДС.

Первый тендер по объекту был объявлен в 2019 году. Тогда его цена составляла 164 млн рублей. В строительство было включено устройство ливневой канализации на дороге. Желающих строить объект не нашлось.

На следующих торгах цена была повышена до 393,7 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Победителем стала компания ООО «КДС».

Следующий тендер опубликовали в 2020 году. Начальная стоимость контракта составляла 863,3 млн рублей. Победитель МП «Метро МиР» — 837,4 млн рублей. Сдать объект планировалось летом 2022 года накануне Молодежного чемпионата мира по хоккею.

В 2024 году в ГКУ НСО «Арена» в ответ на запрос «Прецедента» сообщали, что дорога от пляжа «Наутилус» вдоль ЛДС готова на 99%. Ее ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2024 года.

В конце 2025 года мэрия приняла решение о введении в границах автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста режима повышенной готовности. В мэрии это решение объясняли прогрессирующим разрушением сети ливневой канализации (в связи с недостаточностью ее пропускной способности), повлекшим разрушение дорожного полотна и подстилающих слоев автомобильной дороги. МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» было поручено выполнить разработку технического решения и сметы по восстановлению ливневой канализации на объекте.

