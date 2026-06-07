Микрорайон для учёных в Новосибирске начнут заселять в 2029 году

Первые дома в умном районе «Интеград», ранее известном как «СмартСити», между новосибирским Академгородком и наукоградом Кольцово планируется сдать в 2029 году. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил в интервью агентству ТАСС на ПМЭФ.

— С учетом завершения строительства сетей инженерной инфраструктуры в 2027–2028 годах плановый срок ввода в эксплуатацию жилых домов — первый квартал 2029 года, — сообщил Андрей Травников.

Объявление о новых торгах на земельные участки намечено на лето.

Это один из двух крупнейших проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Под строительство будет выделена территория площадью 11,5 гектара, расположенная между Академгородком и наукоградом Кольцово. Основной целью проекта является создание комфортных условий для молодых ученых, работающих на синхротроне СКИФ, а также в научном центре «Вектор» и других институтах Академгородка.

В рамках проекта планируется возвести 630 000 квадратных метров жилой недвижимости, рассчитанной на проживание 21 тысячи человек. Кроме того, здесь будут построены две школы, три детских сада, поликлиника и объекты научной инфраструктуры. Однако в 2025 году проведение торгов на освоение площадок под строительство в «Смарт-Сити» не состоялось из-за отсутствия заинтересованных застройщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз.