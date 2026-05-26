Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на Юго-Западном жилмассиве вновь признан несостоявшимся. Заявки на участие в торгах не подал ни один инвестор.

Согласно протоколу заседания комиссии АО «АРЖС НСО», опубликованному 25 мая, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. «Торги признать несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в документе.

Это уже вторая неудачная попытка продать право на застройку площадки площадью 0,5 гектара. Первый аукцион, объявленный ранее, также не привлек желающих.

Речь идет о незастроенной территории в Ленинском районе, на улице Волховской. Площадку окружают несколько объектов. С одной стороны от нее расположен детский сад, с другой — берег котлована. Также рядом находятся строящийся жилой комплекс и частный сектор.»

Несмотря на близость к сложившейся инфраструктуре, инвесторы пока не проявили интереса к данной территории.

Напомним, девелоперы Новосибирска теряют интерес к механизму комплексного развития территорий. Одна из причин — высокая социальная нагрузка. По условиям КРТ застройщик обязан возводить школы, детские сады и другую инфраструктуру за свой счет, что делает проекты экономически невыгодными для бизнеса. В итоге площадки, которые муниципалитет выставляет на торги, часто остаются без покупателей.

Бизнес и власти пытаются найти выход из этой ситуации. Одно из активно обсуждаемых решений — создание регионального инфраструктурного фонда. Предполагается, что девелоперы смогут перечислять в него социальные взносы, а фонд уже будет заниматься строительством объектов. Это могло бы сделать проекты КРТ, даже на небольших участках, более привлекательными для инвесторов. Однако пока окончательная структура фонда не утверждена и остается ряд юридических и финансовых вопросов.

