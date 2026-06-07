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Бизнес

Компании СФО лидируют в заявках на оценку по Стандарту общественного капитала

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Соответствие Стандарту открывает бизнесу доступ к государственной поддержке

Компании Сибирского федерального округа вошли в тройку лидеров по числу заявок на оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса: от них поступило 82 заявки. На втором месте Приволжский федеральный округ — там подано 74 заявки.

Около 80 % всех заявок по стране приходится на малый и средний бизнес (МСП).

На ПМЭФ-2026 обсудили поддержку и развитие МСП. Замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский сообщил, что в прошлом году доля малого и среднего бизнеса в российском производстве выросла на 35 % и 45–50 % МСП получают государственную поддержку.

Стандарт общественного капитала бизнеса — это система верификации, которая оценивает:

  • инвестиции в сотрудников;
  • вклад в развитие территорий;
  • реализацию социальных программ.

Соответствие Стандарту даёт бизнесу возможность претендовать на государственные меры поддержки.

— Национальный стандарт общественного капитала устроен так, что говорит на одном языке и с корпорацией, и с небольшой компанией. Стандарт максимально учитывает специфику различных организаций, в том числе дает возможность МСП раскрывать меньшее количество показателей. Поэтому в оценку добровольно идут и промышленные гиганты, и малый бизнес, — рассказала Асият Багатырова, гендиректор АНО «Общественный капитал».

Ключевую роль в системе играют регионы: каждый субъект РФ самостоятельно определяет меры поддержки бизнеса с учётом своих приоритетов развития.

По словам Багатыровой, меняется и принцип предоставления господдержки: теперь она ориентирована не на компании в трудной ситуации, а на бизнес с активной социальной позицией — тот, что вкладывается в сотрудников, развивает территории и реализует социальные инициативы.

Ранее редакция сообщала о том, что в рейтинг крупнейших владельцев земель РФ вошли компании, работающие в Сибири.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : рейтинг бизнес

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