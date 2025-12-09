Больничные и декретные на 54 млн рублей получили новосибирские предприниматели

С начала 2025 года пособия по временной нетрудоспособности и беременности в Новосибирской области получили 2,5 тысячи предпринимателей. Общая сумма выплат превысила 54 млн рублей. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области. Речь идет о предпринимателях, добровольно вступивших в систему обязательного социального страхования.

В СФР напомнили, что размер добровольных страховых взносов определяется исходя из стоимости страхового года, минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и тарифа страховых взносов.

— В Новосибирской области в 2025 году стоимость страхового года составляет 9 370, 94 руб. Чтобы получить больничные и декретные в 2026 году, предпринимателям необходимо подать соответствующее заявление и уплатить страховые взносы не позднее 31 декабря 2025 года, — уточнили в фонде.

Уплачивать эти взносы могут ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, члены фермерских хозяйств. Самозанятые могут присоединиться к программе обязательного социального страхования если они имеют статус ИП.

По данным УФНС по Новосибирской области, на 10 ноября в регионе зарегистрировано более 93 тысяч предпринимателей.

С начала 2025 года в Госдуме рассматривается законопроект о включении самозанятых в программу социальных гарантий.

Напомним, в 2026 года в России повышается МРОТ, что повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных.