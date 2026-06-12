Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

управление парковочной сессией (возможность начать, приостановить, возобновить, закончить парковочную сессию);

импортирование сведений о транспортных средствах, управляемых инвалидами всех групп инвалидности и водителями, перевозящими таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при наличии установленного на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид» и сведений об этих транспортных средствах в федеральном реестре инвалидов;

проверка на наличие оплаты парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска;

управление административными штрафами (выставление, отслеживание оплаты, отчетность);

использования различных способов безналичной оплаты за пользование платной парковкой, в том числе: оплата с помощью мобильного приложения

«Горпарковки», оплата через портал единого Новосибирского платного парковочного пространства.

— Система приобрела муниципальный статус. Принципы ее работы остались неизменными. Оператором платных парковок остается «Городской центр организации дорожного движения», — пояснили в ответ на запрос Infopro54 в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Напомним, в 2019 году дочерняя компания МегаФона — ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» —стала победителем конкурса на выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. В конкурсной документации отмечалось, что АИСП должна обеспечить бесперебойное функционирование и взаимодействие всех компонентов платных городских парковок посредством автоматизации процессов эксплуатации не менее 10 тысяч парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирск и обслуживать не менее 100 тысяч парковочных сессий в сутки при максимальной загрузке ПП.

В мае 2026 года мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. В 2025 году городской бюджет получил от работы платных парковок более 65 млн рублей. В 2026 году прогнозируется рост поступления средств, так как в декабре прошлого года количество парковок увеличилось. С января по начало мая 2026 года льготными местами для инвалидов воспользовались 2494 раза.

Ранее редакция сообщала о том, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут.