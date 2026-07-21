Мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам

По вторникам и средам риски получить звонок от мошенников возрастают кратно. Об этом предупредили аналитики сервиса «МТС Защитник».

Эксперты уточнили и время, когда аферисты чаще всего связываются с россиянами посредством телефонных звонков. В основном телефоны потенциальных жертв начинают активно звонить в середине дня, ближе к 15:00.

При этом в основной зоне риска находятся вовсе не доверчивые пенсионеры, а люди среднего возраста 35–44 лет. Именно эта категория в обеденные часы полностью занята работой и, отвлекаясь на звонок в рабочей суете, хуже контролирует ситуацию, чем может легче повестись на уловки незнакомца.

В компании напоминают о необходимости сохранять осторожность в любое время суток и независимо от дней недели.

Чтобы не стать жертвами мошенников, аналитики рекомендуют не разглашать личные данные и коды из смс, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Если разговор кажется подозрительным, его нужно немедленно прервать.

Примечательно, что ранее специалисты выяснили: мошенникам тоже нужен отдых. В субботу и воскресенье злоумышленники почти не звонят. В эти дни зафиксировано всего 4,68% и 0,78% звонков от общего числа обзвонов соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей.