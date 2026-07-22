Мошенники выманивают данные у новосибирских студентов под видом стажировки

В Новосибирске участились случаи мошенничества, нацеленного на студентов. Злоумышленники предлагают летние стажировки от имени крупных компаний, публикуя объявления на бесплатных досках и в соцсетях. Они обещают высокий доход с первого дня, свободный график и обязательное трудоустройство после стажировки. Однако реальная цель аферистов — завладеть банковскими данными молодых людей, сообщает РИА Новости.

Когда студент откликается на вакансию, ему предлагают «оформиться» и под разными предлогами просят сообщить реквизиты карты или коды подтверждения. Мошенники могут утверждать, что эти данные нужны для зачисления зарплаты, участия в корпоративной программе или оплаты вступительного тестирования.

Эксперты советуют всегда перепроверять наличие стажировки на официальном сайте компании или звонить в её службу поддержки. Если информация не подтверждается, лучше прекратить общение.

Стоит отметить, что крупные компании не берут плату за обучение, тесты или оформление документов. Насторожить должны также предложение общаться исключительно через мессенджер и просьба перевести деньги заранее. Студентам рекомендуется сохранять бдительность и внимательно изучать любую информацию о работодателе.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам.