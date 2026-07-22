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Общество

Мошенники выманивают данные у новосибирских студентов под видом стажировки

Автор: Артем Рязанов

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Обещают высокую зарплату и гибкий график от имени крупных компаний, а затем запрашивают банковские данные

В Новосибирске участились случаи мошенничества, нацеленного на студентов. Злоумышленники предлагают летние стажировки от имени крупных компаний, публикуя объявления на бесплатных досках и в соцсетях. Они обещают высокий доход с первого дня, свободный график и обязательное трудоустройство после стажировки. Однако реальная цель аферистов — завладеть банковскими данными молодых людей, сообщает РИА Новости.

Когда студент откликается на вакансию, ему предлагают «оформиться» и под разными предлогами просят сообщить реквизиты карты или коды подтверждения. Мошенники могут утверждать, что эти данные нужны для зачисления зарплаты, участия в корпоративной программе или оплаты вступительного тестирования.

Эксперты советуют всегда перепроверять наличие стажировки на официальном сайте компании или звонить в её службу поддержки. Если информация не подтверждается, лучше прекратить общение.

Стоит отметить, что крупные компании не берут плату за обучение, тесты или оформление документов. Насторожить должны также предложение общаться исключительно через мессенджер и просьба перевести деньги заранее. Студентам рекомендуется сохранять бдительность и внимательно изучать любую информацию о работодателе.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : студенты Мошенники

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Новосибирские генетики вывели сорт фиолетовой пшеницы

Автор: Артем Рязанов

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН создали новый гибридный материал, соединив фиолетовозерную твердую пшеницу и полбу (в том числе сорт Греммэ), чтобы передать зерну устойчивость к болезням и высокую пищевую ценность.

— Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства, которые присущи полбе, — сообщила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Гордеева.

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В Новосибирской области дорожают все виды мяса

Сезон шашлыков в самом разгаре, а значит спрос на такие виды мяса, как курица и свинина, остается стабильно высоким. Параллельно с ростом потребительского спроса поднялись и цены на эту продукцию. После длительного снижения начала дорожать свинина, а курятина демонстрирует рекордный рост за последние полгода.

По данным Новосибирскстата, в июне 2026 года средняя стоимость одного килограмма мяса птицы составляла 230,04 рубля. Хотя в мае курятину можно было приобрести в среднем за 226,93 рубля. Получается, что за первый летний месяц мясо птицы подорожало на три рубля. Если же сравнивать с ценами декабря 2025 года, то разница будет более значительной. В конце прошлого года цена держалась на уровне 223,34 рубля. Так что за полгода стоимость возросла уже почти на семь рублей.

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Четырехлетней Милане с эпилепсией требуются средства на дорогостоящее лечение

Милана Церакаева родилась в срок, но маловесной. Беременность проходила непросто: на третьем триместре будущая мама переболела ковидом. Первые три месяца жизни не вызывали опасений, однако затем родители заметили подергивания рук и ног. В четыре месяца у девочки случился короткий судорожный приступ — ребенок посинел и перестал дышать.

Начались долгие консультации с врачами, обследования и подбор противосудорожных препаратов. Врачи диагностировали эпилептическую энцефалопатию. Развитие пошло с отставанием: Милана не тянулась к игрушкам, редко улыбалась и долгое время умела только переворачиваться со спины на живот.

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На каждого выпускника Томского политеха приходится по 4 вакансии от работодателей

Это по четыре заявки на каждого выпускника-политехника, намеренного трудоустроиться. В топе направлений у работодателей — энергетика, машиностроение, автоматизация, нефтегаз и ядерные технологии. На старте выпускнику ТПУ готовы предложить от 75 до 300 тысяч рублей.

Свои вакансии для выпускников прислали компании Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени и многих других городов. Это предприятия атомной, нефтегазовой, машиностроительной, химической, аэрокосмической, энергетической и других отраслей.

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Новосибирские бары заполнились болельщиками в финале ЧМ

Автор: Оксана Мочалова

Средний чек в барах и спортбарах Новосибирской области на заключительной неделе чемпионата мира по футболу достиг 4 203 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Количество покупок в этих заведениях увеличилось на 5%, а оборот вырос на 14%. Такими данными с редакцией Infopro54 поделились в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили потребительскую активность в регионе в период с 11 по 19 июля 2026 года с аналогичными показателями 2025 года. Выяснилось, что новосибирцы на финальной неделе мундиаля заметно активнее посещали бары и рестораны, чем год назад.

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В школах Новосибирской области открыто более 500 вакансий для учителей

Автор: Мария Гарифуллина

Накануне нового учебного года в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области сохраняется острая потребность в педагогических кадрах. Infopro54 изучил июльскую сводку регионального Министерства образования и посчитал, сколько учителей не хватает.

В июле 2026 года вакансии открыты в 30 районах и округах, а также в городах Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово. В сводку не включены школы самого Новосибирска. Точное количество вакансий — 521. Больше всего школам не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков (в основном английского), физики, химии и биологии.

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Общество

Мошенники выманивают данные у новосибирских студентов под видом стажировки

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