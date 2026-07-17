Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

— Особенно уязвимы подростки летом, когда они ищут подработку и чаще проводят время в интернете. Мошенники пользуются доверчивостью, обещают быстрые выплаты и убеждают не рассказывать взрослым. В ряде случаев они действуют через знакомых, псевдоработодателей или анонимные аккаунты в мессенджерах. Важно объяснять несовершеннолетним, что любое предложение «заработать» без опыта, документов и собеседования должно вызывать настороженность, — отмечает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Последствия могут быть серьезными. Если через карту несовершеннолетнего пройдут украденные деньги, счет заблокируют. Подростка и его семью могут проверить, они также могут столкнуться с финансовыми трудностями. В зависимости от возраста и ситуации возможны и правовые последствия. Уголовная ответственность начинается с 16 лет, но риски для семьи могут возникнуть и раньше.

Родителям следует заранее обсудить с детьми несколько базовых правил безопасности. Подросток не должен сообщать свои данные банковской карты, коды из SMS и других уведомлений, а также предоставлять доступ к банковскому приложению третьим лицам. Не следует соглашаться на переводы по просьбам незнакомцев. Если кто-то предлагает легкий заработок или просит сохранить переписку в тайне, нужно немедленно показать сообщение взрослым. Также полезно периодически интересоваться, не поступали ли ребенку предложения о подработке в интернете.

Асаралиева советует не ограничиваться одной беседой на эту тему. Обсуждайте риски спокойно и регулярно. Подросток должен как можно раньше понять, что «легкий заработок» в интернете может быть мошенничеством, чтобы избежать участия в дропперстве. Особенно важно говорить об этом летом, когда дети проводят больше времени онлайн.

Ранее редакция сообщала о том, что семеро новосибирцев обманули пенсионеров на 18 млн рублей. Четверо из них оказались подростками.