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Общество Право&Порядок

Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

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В 2026 году несовершеннолетние оказались замешены в 14 преступлениях

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

— Особенно уязвимы подростки летом, когда они ищут подработку и чаще проводят время в интернете. Мошенники пользуются доверчивостью, обещают быстрые выплаты и убеждают не рассказывать взрослым. В ряде случаев они действуют через знакомых, псевдоработодателей или анонимные аккаунты в мессенджерах. Важно объяснять несовершеннолетним, что любое предложение «заработать» без опыта, документов и собеседования должно вызывать настороженность, — отмечает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Последствия могут быть серьезными. Если через карту несовершеннолетнего пройдут украденные деньги, счет заблокируют. Подростка и его семью могут проверить, они также могут столкнуться с финансовыми трудностями. В зависимости от возраста и ситуации возможны и правовые последствия. Уголовная ответственность начинается с 16 лет, но риски для семьи могут возникнуть и раньше.

Родителям следует заранее обсудить с детьми несколько базовых правил безопасности. Подросток не должен сообщать свои данные банковской карты, коды из SMS и других уведомлений, а также предоставлять доступ к банковскому приложению третьим лицам. Не следует соглашаться на переводы по просьбам незнакомцев. Если кто-то предлагает легкий заработок или просит сохранить переписку в тайне, нужно немедленно показать сообщение взрослым. Также полезно периодически интересоваться, не поступали ли ребенку предложения о подработке в интернете.

Асаралиева советует не ограничиваться одной беседой на эту тему. Обсуждайте риски спокойно и регулярно. Подросток должен как можно раньше понять, что «легкий заработок» в интернете может быть мошенничеством, чтобы избежать участия в дропперстве. Особенно важно говорить об этом летом, когда дети проводят больше времени онлайн.

Ранее редакция сообщала о том, что семеро новосибирцев обманули пенсионеров на 18 млн рублей. Четверо из них оказались подростками.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : подростки Мошенники дроппер

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Жара возвращается: в Новосибирской области на выходных ожидается до +30 °C

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами возможны дожди и грозы. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС), температурный фон будет постепенно расти.

В субботу, 18 июля, станет ещё теплее: ночью +13…+18 °C, днём +24…+29 °C. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 4–9 м/с, с порывами ночью до 16 м/с, днём — до 14 м/с.

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Семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей — среди них четверо несовершеннолетних. Фигурантам инкриминируют мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в зависимости от роли в преступной схеме.

Как полагает следствие, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники, действуя согласованно, обманывали преимущественно пожилых людей с помощью звонков и сообщений в мессенджерах. Они выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и других учреждений и убеждали потерпевших, что таким образом спасают их деньги от хищения. В действительности средства переводились либо передавались наличными курьерам из числа участников группы.

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Поезда из Москвы в Новосибирск опаздывают на 6–8 часов из-за аварии

Автор: Артем Рязанов

В ночь на 16 июля в Пермском крае, на Транссибирской магистрали, случилась железнодорожная авария. Локомотив и несколько вагонов потеряли колею и сошли с рельсов. В результате происшествия насыпь длиной 200 метров получила серьёзные повреждения, что вынудило остановить движение поездов на этом отрезке пути почти на сутки.

Инцидент произошёл из-за размыва насыпи, который был вызван обильными осадками. В результате этого происшествия пассажиров, которым предстояло отправиться в поездку на поездах, проходящих через повреждённый участок, перенаправили на другие маршруты. Это привело к задержкам в движении поездов. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», некоторым пассажирам придётся ожидать отправления на несколько часов дольше, чем обычно.

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Аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

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Магазины Новосибирска вывесили школьную форму — цены за год выросли почти на 15%

Автор: Мария Гарифуллина

В новосибирских магазинах стартовал сезон продаж школьной формы. Коллекции к 1 сентября выставили крупные торговые центры, специализированные детские магазины и небольшие точки эконом-сегмента. На июль приходится основной объем закупок одежды и сопутствующих товаров к новому учебному году. Несмотря на то что маркетплейсы забрали существенную часть аудитории, традиционные офлайн-магазины остаются востребованными — родителям важно примерить вещи и оценить качество материалов.

Корреспонденты Infopro54 поговорили с родителями школьников и попросили их оценить динамику цен по сравнению с прошлым годом, а также сравнили наблюдения покупателей с официальной статистикой Новосибирскстата.

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Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло стратегию на четыре года

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Высший руководящий орган отделения, собирающийся раз в четыре года, подвел итоги прошедшего цикла, утвердил новый состав управленческих структур и определил приоритеты работы до 2030 года.

Ключевым событием встречи стало переизбрание председателя отделения. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Игоря Салова, который сохранил пост еще на один четырехлетний срок.

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